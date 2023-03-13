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新冠後疲倦、腦霧、心悸 她做功能性檢查發現這裡異常

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師陳惠萱。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師陳惠萱。圖／長安醫院提供

一位38歲女性感染新冠後，近5個多月持續出現疲倦、腦霧、心悸、全身痠痛等症狀，曾做心臟檢查並服用中西藥，但檢查報告正常，但症狀卻一直持續。最後她接受功能營養醫學的評估，發現缺乏維生素及粒線體功能異常，可能是導致症狀的原因。經過改變生活習慣、口服及靜脈營養調養後，症狀得到明顯改善，現已恢復正常的生活和工作。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，疾病的發生是身體失去動態平衡所導致。，功能醫學是利用各種特殊功能性檢查，以了解個人體質的特性，再依結果做個人化的治療或保健計畫， 這些療法是讓身體自行痊癒，器官系統功能達到平衡而健康。

一般來說新冠感染急性期約一個月症狀會改善，但有部分患者仍持續出現各種症狀，可能持續數月。這些症狀包括神經系統的問題，像是失眠、疲勞、記憶力減退、頭痛等，還有可能影響到呼吸道和心血管系統，導致心悸、呼吸急促、胸部悶痛、全身疼痛等。

她說，新冠後遺症的症狀多元，可能是因為免疫系統大亂、發炎嚴重或粒線體功能異常等原因所導致，許多屬於功能上的混亂而非器官有器質上的病變，因此往往不易辨識，成為許多患者的困擾。透過功能醫學的評估，有助於了解原因，了解各個系統需要的營養調養，幫助調整失衡的系統。

陳惠萱說，功能醫學強調每個人的個體化差異，透過檢查了解人體代謝、防禦、營養、毒素、能量等狀況，考慮個人的環境、飲食和生活習慣，制定出個體化的治療計畫。因此，當身體感到不適但檢查結果都正常，並且已經排除器官結構性的問題，就可以考慮進行功能醫學評估。像這名患者的狀況，透過功能醫學的評估找到原因，治療兩個多月後日常生活已恢復正常。

她說，研究顯示，女性、年長者、患有慢性疾病或在確診時有嚴重呼吸道症狀的人，患有新冠後遺症的機率較高。因此，建議飲食避免過度油膩，多攝取高品質蛋白質、蔬菜和維生素、植化素等，多喝水，充足睡眠，適量運動和情緒調節，有助早日康復。

生活習慣 患者 器官

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