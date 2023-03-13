大陸冷氣團發威今晨低溫9.3度 吳德榮：明起天氣好轉

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
北東有雨明顯轉冷，明起天氣好轉。截圖自中央氣象局
北東有雨明顯轉冷，明起天氣好轉。截圖自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：受「大陸冷氣團」影響，北部及東半部雲量增多，大台北及東側海面有降水回波，大台北及宜花局部降雨。

北台氣溫明顯下降；截至清晨5時13分全台平地最低氣溫依序為：新北(石門區)9.3度，基隆(七堵區)10.3度，台北(南港區)11.1度。其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)12.5度，南部(台南新化區)14.0度，東部(宜蘭頭城鎮)12.8度。

中央氣象局表示，今天到明天(14日)清晨受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明日白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；今明兩天臺灣東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率。

吳德榮說，受「大陸冷氣團」影響，今(13)日北部、東北部有局部雨，花、東有局部短暫雨，北台濕冷漸轉乾冷，要注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫亦下降。

他表示，今日各地區平地氣溫：北部9至17度，中部12至21度，南部14至26度，東部13至24度。明(14)日天氣轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；清晨氣溫很低，白天氣溫漸升，日夜溫差大。

吳德榮說，周三(15日)白天起至周五(17日)天氣晴朗，各地清晨因「輻射冷卻」效應，氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。周六、下周日(18、19日)另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨、轉涼，中南部變化很小。

冷氣團 吳德榮

延伸閱讀

傍晚鋒面挾冷空氣南下 吳德榮指這兩天晨最冷 跌破10度低溫

明晚鋒面挾冷空氣急轉冷 吳德榮：下周挑戰8度低溫

把握晴朗好天氣 吳德榮：周日晚變天 緊接著冷氣團襲台下探8度

未來一周無強冷空氣 吳德榮：今起3天清晨注意極低溫

相關新聞

大陸冷氣團漸近 低溫今晚探底

變天了。受大陸冷氣團逐漸接近台灣影響，北台灣昨日上午豔陽高照，下午轉陰，溫度也下探。氣象局表示，這波冷空氣，中南部也有感...

大陸冷氣團發威今晨低溫9.3度 吳德榮：明起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：受「大陸冷氣團」影響，北部及東...

4月底成立 防缺藥中心 將納中藥材

全球藥品供應市場不穩，連降膽固醇的第一線用藥「立普妥」也傳缺藥，因有數十萬人服用，影響不小。衛福部長薛瑞元表示，四月底前...

清明加端午 豬價恐再飆

近期除雞蛋及鴨蛋價創新高，毛豬每公斤交易價逾九十元，也是歷史新高價。中華民國養豬協會副理事長林承德說，目前每日缺口逾一千...

國旅最掃興的幾件事 專家教你如何避免

台東好山好水吸引不少遊客到訪遊玩，旅遊過程除可能遭遇一般交通車禍事故，還可能遇到一些「特殊意外」，例如山區導航迷航、騎車撞猴子、品嘗食物過敏....，這些意外輕則影響遊程，嚴重者可能需住院治療，甚至短期無法返鄉。

優人物／從遠流到華山 王榮文為興趣做事 打造流傳萬世的創意江湖

「我受黃春明一個句子影響很深，他曾說『吃草是羊的工作、羊的娛樂、羊的生活』。如果出版是一個人的工作、娛樂和生活，那這個做...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦