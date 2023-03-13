大陸冷氣團發威今晨低溫9.3度 吳德榮：明起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：受「大陸冷氣團」影響，北部及東半部雲量增多，大台北及東側海面有降水回波，大台北及宜花局部降雨。

北台氣溫明顯下降；截至清晨5時13分全台平地最低氣溫依序為：新北(石門區)9.3度，基隆(七堵區)10.3度，台北(南港區)11.1度。其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)12.5度，南部(台南新化區)14.0度，東部(宜蘭頭城鎮)12.8度。

中央氣象局表示，今天到明天(14日)清晨受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明日白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；今明兩天臺灣東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率。

吳德榮說，受「大陸冷氣團」影響，今(13)日北部、東北部有局部雨，花、東有局部短暫雨，北台濕冷漸轉乾冷，要注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫亦下降。

他表示，今日各地區平地氣溫：北部9至17度，中部12至21度，南部14至26度，東部13至24度。明(14)日天氣轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；清晨氣溫很低，白天氣溫漸升，日夜溫差大。

吳德榮說，周三(15日)白天起至周五(17日)天氣晴朗，各地清晨因「輻射冷卻」效應，氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。周六、下周日(18、19日)另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨、轉涼，中南部變化很小。