冷氣團今晚報到 周二起氣溫回升
大陸冷氣團今晚報到，北台灣氣溫驟降，最冷時間點將落在明日至周二清晨。北部、東部及外島金馬地區，低溫僅13度左右，中南部約15度，周二白天後冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。
今天中午前全台天氣晴朗穩定，不過北台灣下午起雲量增多，風勢轉強，氣溫下降，傍晚瞬間變天下起陣雨。周一北部及東部會有局部短暫雨，尤其迎風面降雨明顯，氣溫約15至17度，中部16至20度，南部約18至23度。預計13日晚上至14日清晨冷氣團最強，中部以北及宜蘭地區低溫僅12至14度，其他地區則在16度左右。
這波冷空氣影響短暫，預計周二白天起逐漸減弱，直到周五各地都是晴朗穩定的好天氣，各地高溫將達28度左右，不過日夜溫差仍大。
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