一張圖看天氣！短暫轉冷再回溫 「這天」最冷

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣會短暫轉冷，之後又是暖熱晨冷的一周，周末會稍微涼快，周日晚起溫度直落，周一最冷，周二起再度回暖，周三後早晚溫度仍偏低，需注意日夜溫差；周一、二及周末，北部及東部地區偶有局部雨，周間大部分時間各地天氣好。

氣象局表示，周一至周二（3月13、14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北、宜花明顯轉冷，白天與周日相比有明顯降溫，北台灣高溫低於20度；最冷時間點為周一晚上至周二清晨，夜間清晨最低溫，北部、宜花、金馬約11至13度，中南部、台東地區約12至15度，空曠及近山區會更低。

周二白天至周五（3月14日至17日）冷氣團減弱，早晚仍冷涼，需注意日夜溫差，大多天氣穩定，多雲到晴，但東半部及西半部山區局部會有短暫雨，漸轉為東半部零星雨；周六、周日（3月18、19日）北部及東部水氣稍增，稍微轉涼，東半部及北部局部短暫雨。