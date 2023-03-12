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一張圖看天氣！短暫轉冷再回溫 「這天」最冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周天氣會短暫轉冷，之後又是暖熱晨冷的一周，周末會稍微涼快，周日晚起溫度直落，周一最冷，周二起再度回暖，周三後早晚溫度仍偏低，需注意日夜溫差。本報資料照片
未來一周天氣會短暫轉冷，之後又是暖熱晨冷的一周，周末會稍微涼快，周日晚起溫度直落，周一最冷，周二起再度回暖，周三後早晚溫度仍偏低，需注意日夜溫差。本報資料照片

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣會短暫轉冷，之後又是暖熱晨冷的一周，周末會稍微涼快，周日晚起溫度直落，周一最冷，周二起再度回暖，周三後早晚溫度仍偏低，需注意日夜溫差；周一、二及周末，北部及東部地區偶有局部雨，周間大部分時間各地天氣好。

氣象局表示，周一至周二（3月13、14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北、宜花明顯轉冷，白天與周日相比有明顯降溫，北台灣高溫低於20度；最冷時間點為周一晚上至周二清晨，夜間清晨最低溫，北部、宜花、金馬約11至13度，中南部、台東地區約12至15度，空曠及近山區會更低。

周二白天至周五（3月14日至17日）冷氣團減弱，早晚仍冷涼，需注意日夜溫差，大多天氣穩定，多雲到晴，但東半部及西半部山區局部會有短暫雨，漸轉為東半部零星雨；周六、周日（3月18、19日）北部及東部水氣稍增，稍微轉涼，東半部及北部局部短暫雨。

氣象局表示，比起周間，周末白天高溫稍降、稍微轉涼；3月12日（日）晚間，台中以北、馬祖地區容易有低雲影響能見度；周一、二（3月13、14日）基隆北海岸、宜花沿海有長浪發生機率，周一各沿海風放大，海邊活動需注意安全。

未來一周天氣會短暫轉冷，之後又是暖熱晨冷的一周；周一最冷，周二起再度回暖。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
未來一周天氣會短暫轉冷，之後又是暖熱晨冷的一周；周一最冷，周二起再度回暖。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

氣象局 冷氣團

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