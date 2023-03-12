快訊

經典賽／晚接午賽程被罵爆 悍創曝「原本賽程」：已盡力與MLB協調

經典賽／張育成「軍階」直升 餅總認證：目前台灣最好打者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／水情吃緊 蔡英文：全力調水也籲民眾節水

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是植樹節，蔡英文總統（左）與行政院長陳建仁（右）到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（左）與行政院長陳建仁（右）到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動。記者賴香珊／攝影

今天是植樹節，蔡英文總統與行政院長陳建仁到南投草屯鳥嘴潭植樹。對於水情嚴峻，陳建仁說，已投入逾1300億元經費在防洪治水、開發水資源等，因應長期缺雨時抵擋旱情；蔡英文說，政府會全力調水、找水，也籲民眾節水、省水。

行政院長陳建仁指出，中央投入逾200億元打造「烏溪鳥嘴潭人工湖」，6座湖區總面積達110公頃，成為全國最大人工湖，預計今年底竣工完成，可提供約3座寶山水庫的蓄水量，供給彰化、南投用水，減少抽取地下水，防止地層下陷。

陳建仁表示，蔡總統上任後積極推動前瞻基礎建設計畫，鳥嘴潭人工湖就是強化台灣水資源韌性中一項很好的例證，除了建設水利設施，更採生態工法興建，種植原生樹種，是生態共生的水利工程，期望未來能成為南台灣水利建設的典範。

針對近年台灣水情嚴峻，陳建仁則說，已投入逾1300億元經費，推動防洪治水、開發各種水資源、加強水庫集水區保育等水環境建設，也因相關水利建設陸續完工，台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力已較先前更加堅韌，供水也更加有韌性。

蔡英文也提到，2年前才一起度過嚴峻的百年大旱，去年南部地區的降雨量更創30年來新低，面對全球面臨極端氣候，她透過前瞻水環境計畫，主動開發多元的水源，強化水資源建設，從2017年至今，全國已增加每天197萬噸的供水能力。

而政府從去年8月就提前啟動防旱節水措施，從水利基礎建設，到跨區調度水源、增鑿抗旱水井、加強灌溉管理，到落實產業節水來因應今年上半年的水情考驗，避免發生水庫空庫的現象。

蔡英文說，這陣子中南部水情確實吃緊，但經濟部已與地方政府密切合作，每一個環節，中央都會全力以赴，會全力調水、找水，也請民眾多節水、省水，一起挺過旱象，降低上半年水情對民生及產業用水的影響。

隨後，蔡英文在陳建仁、行政院秘書長李孟諺、考試院祕書長劉建忻、監察院秘書長朱富美、農委會主委陳吉等官員陪同下，與草屯中原、平林、雙冬國小3校學童種下台灣原生樹種「珊瑚樹」，象徵為台灣打造生態永續發展的「森活圈」。

今天是植樹節，行政院長陳建仁（左）今到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，與在地學童種下珊瑚樹苗。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，行政院長陳建仁（左）今到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，與在地學童種下珊瑚樹苗。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（前排左）今到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，與在地學童種下珊瑚樹苗。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（前排左）今到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，與在地學童種下珊瑚樹苗。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（左）與行政院長陳建仁（右）到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（左）與行政院長陳建仁（右）到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，致詞時提及國內水情嚴峻。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，致詞時提及國內水情嚴峻。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（左）今到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，與在地學童種下珊瑚樹苗。記者賴香珊／攝影
今天是植樹節，蔡英文總統（左）今到南投草屯鳥嘴潭出席「森活圈」植樹活動，與在地學童種下珊瑚樹苗。記者賴香珊／攝影

蔡英文 陳建仁 水庫

延伸閱讀

經典賽／中華隊憾不敵古巴 陳建仁、鄭文燦：永遠是台灣的驕傲

影／戰古巴拚8強 蔡英文振臂高呼中華隊加油 陳建仁也盼前進東京

影／美議員提武器租借法案 陳建仁樂意：能戰才能止戰

影／蛋荒擴大 陳建仁呼籲勿囤蛋：下周將有200萬顆蛋進口

相關新聞

第一線降血脂藥「立普妥」缺貨 臨床醫：病患用不慣學名藥

藥品供應市場不穩，許多藥品都出現缺貨情形。目前降血脂的用藥「立普妥膜衣錠10毫克 」（衛署藥輸字第022886號）出現短...

回響／主燈流浪記 民進黨議員：柯文哲蔣萬安都要負責

台灣燈會主燈上演玉兔流浪記，民進黨北市議員林延鳳表示，完全是市長蔣萬安與前市長柯文哲要負責，尤其當初申辦時，就應該事前評...

影／水情吃緊 蔡英文：全力調水也籲民眾節水

今天是植樹節，蔡英文總統與行政院長陳建仁到南投草屯鳥嘴潭植樹。對於水情嚴峻，陳建仁說，已投入逾1300億元經費在防洪治水...

國泰世華常務董酒駕找妻頂替 企業「當事人私事」聲明挨批鄉愿

國泰世華銀行資深副總經理、常務董事鄧崇儀酒駕肇事後，找同車妻子頂替，國泰金控發表聲明時稱酒駕案是當事人私事，相較職棒球星酒駕遭開除、企業表示歉意，酒駕防制團體認為酒駕已是全民公敵，在企業高舉社會責任大旗下，國泰世華對常董酒駕未積極表示歉意，不僅鄉愿，令社會失望，重傷企業形象的表現。 3月5日晚間9時許，鄧崇儀酒駕行經台北市和平東路、金山南路口時，因超車不慎擦撞另一輛車，同車鄧妻自稱是駕駛，酒測值0.19毫克；被擦撞的駕駛稱開車者應為男性，警方調閱監視器後，確認是鄧男酒駕，酒測值高達0.9毫克，觸犯公共危險罪，鄧妻涉犯使公務人員登載不實罪嫌，夫妻同遭法辦。

中南部水情吃緊 蔡英文：和地方政府合作全力調水找水

蔡英文總統今天上午前往南投出席「112年森活圈植樹節活動」，種下台灣的原生樹苗。她下午在臉書表示，中南部的水情確實吃緊，...

影／毛豬價格飆飆破90元 陳吉仲掛保證：供應量充足

毛豬價格上漲，每公斤交易價飆破90元創新高，近期恐仍維持在高點。農委會主委陳吉仲說，豬價上揚是因為疫病造成豬隻損失，加上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦