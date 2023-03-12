影／水情吃緊 蔡英文：全力調水也籲民眾節水

今天是植樹節，蔡英文總統與行政院長陳建仁到南投草屯鳥嘴潭植樹。對於水情嚴峻，陳建仁說，已投入逾1300億元經費在防洪治水、開發水資源等，因應長期缺雨時抵擋旱情；蔡英文說，政府會全力調水、找水，也籲民眾節水、省水。

行政院長陳建仁指出，中央投入逾200億元打造「烏溪鳥嘴潭人工湖」，6座湖區總面積達110公頃，成為全國最大人工湖，預計今年底竣工完成，可提供約3座寶山水庫的蓄水量，供給彰化、南投用水，減少抽取地下水，防止地層下陷。

陳建仁表示，蔡總統上任後積極推動前瞻基礎建設計畫，鳥嘴潭人工湖就是強化台灣水資源韌性中一項很好的例證，除了建設水利設施，更採生態工法興建，種植原生樹種，是生態共生的水利工程，期望未來能成為南台灣水利建設的典範。

針對近年台灣水情嚴峻，陳建仁則說，已投入逾1300億元經費，推動防洪治水、開發各種水資源、加強水庫集水區保育等水環境建設，也因相關水利建設陸續完工，台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力已較先前更加堅韌，供水也更加有韌性。

蔡英文也提到，2年前才一起度過嚴峻的百年大旱，去年南部地區的降雨量更創30年來新低，面對全球面臨極端氣候，她透過前瞻水環境計畫，主動開發多元的水源，強化水資源建設，從2017年至今，全國已增加每天197萬噸的供水能力。

而政府從去年8月就提前啟動防旱節水措施，從水利基礎建設，到跨區調度水源、增鑿抗旱水井、加強灌溉管理，到落實產業節水來因應今年上半年的水情考驗，避免發生水庫空庫的現象。

蔡英文說，這陣子中南部水情確實吃緊，但經濟部已與地方政府密切合作，每一個環節，中央都會全力以赴，會全力調水、找水，也請民眾多節水、省水，一起挺過旱象，降低上半年水情對民生及產業用水的影響。