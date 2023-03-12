快訊

獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

經典賽／創造多個感動經典時刻 球迷請為中華隊及自己喝采

經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一線降血脂藥「立普妥」缺貨 臨床醫：病患用不慣學名藥

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
藥品供應市場不穩，許多藥品都出現缺貨情形。圖為輝瑞的立普妥。本報資料照片
藥品供應市場不穩，許多藥品都出現缺貨情形。圖為輝瑞的立普妥。本報資料照片

藥品供應市場不穩，許多藥品都出現缺貨情形。目前降血脂的用藥「立普妥膜衣錠10毫克 」（衛署藥輸字第022886號）出現短缺，恐影響三高病患，食藥署表示，國內有多項學名藥可供替代。不過專家則表示，臨床上立普妥是「第一線」用藥，雖有學名藥可替代，但臨床上病患仍習慣使用原廠藥。

食藥署藥品組科長楊博文表示，民國112年3月9日收到暉致醫藥股份有限公司通報，「立普妥膜衣錠10毫克 」因全球包材短缺、製造廠受颶風影響等因素，全球供應皆出現不足情形，台灣預計民國112年5月底恢復正常供應，目前採「控貨供應」。

楊博文表示，目前推估立普妥市占率約2至3成，同劑型的藥品健保年用量超過1億顆；但台灣本土仍有多項學名藥可供替代，預計最快周一公布學名替代藥品，將訂購資訊公告在「藥品供應資訊平台」。

國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐表示，立普妥在心臟科中是使用率非常高的藥品，屬「第一線降膽固醇藥物」，但凡心血管有問題的病患，尤其是裝有「心臟支架」的患者，膽固醇通常都過高，血脂控制上需更加嚴格，為防止再度狹窄就會開立立普妥。

雖然目前有替代用藥，不過，黃晨祐指出，臨床使用上患者還是習慣使用原廠藥，效果較佳，若有缺貨情形，也會優先以其他原廠藥「冠脂妥」、「力清之」；副作用都相當接近，都是腸胃道脹氣、便秘、部分肌肉痠痛，以及剛開始服用時肝功能些微異常，但後續就會自己降下來；若患者已長期服用，換藥後大多不太有異常反應。

患者 食藥署

延伸閱讀

我的藥何時有貨？ 衛福部首度說明15類缺藥原因及進度

境外網站涉違規售壯陽藥 食藥署籲勿購買恐觸法

全球呼吸道病患大增用藥吃緊 食藥署急召藥廠協調

呼吸道疾病患者增恐用藥短缺 食藥署開會協調

相關新聞

影／毛豬價格飆飆破90元 陳吉仲掛保證：供應量充足

毛豬價格上漲，每公斤交易價飆破90元創新高，近期恐仍維持在高點。農委會主委陳吉仲說，豬價上揚是因為疫病造成豬隻損失，加上...

增購1萬劑猴痘疫苗何時到貨？ 羅一鈞：仍在洽談中

短短一周內國內偵測出3例本土猴痘病例，疾管署日前表示將增購1萬劑猴痘疫苗因應。對於何時到貨，疾管署發言人羅一鈞表示，由於...

產能嚴重不足蛋價再漲？ 蛋價委員會：短期內不會調漲

國內面臨史上最長蛋荒，雞蛋批發價及產地價調漲至每台斤55元及45.5元，鴨蛋自10日起批發價自每台斤55元漲至60元、產...

豬肉價每公斤達90元創新高 農委會：近期仍會維持高點

雞蛋及鴨蛋價格近期屢創新高，根據農委會數據指出，毛豬每公斤交易價已達90元，創下歷史新高。中華民國養豬協會副理事長林承德...

獨／台灣燈會連年上演主燈流浪記 台北玉兔只能暫存此處

台灣燈會連年上演流浪記，今年在台北位在國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」何去何從？台北市觀傳局長陳淑慧接受本報專訪指出，市府幾...

北流中心遇疫情僅一商家苦撐 還提供表演團體5000車馬費

台北流行音樂中心表演廳2020年9月5日才剛開幕，受疫情影響，表演活動銳減，產業區則在2021年下半年開幕，目前僅一間商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦