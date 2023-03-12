第一線降血脂藥「立普妥」缺貨 臨床醫：病患用不慣學名藥

藥品供應市場不穩，許多藥品都出現缺貨情形。目前降血脂的用藥「立普妥膜衣錠10毫克 」（衛署藥輸字第022886號）出現短缺，恐影響三高病患，食藥署表示，國內有多項學名藥可供替代。不過專家則表示，臨床上立普妥是「第一線」用藥，雖有學名藥可替代，但臨床上病患仍習慣使用原廠藥。

食藥署藥品組科長楊博文表示，民國112年3月9日收到暉致醫藥股份有限公司通報，「立普妥膜衣錠10毫克 」因全球包材短缺、製造廠受颶風影響等因素，全球供應皆出現不足情形，台灣預計民國112年5月底恢復正常供應，目前採「控貨供應」。

楊博文表示，目前推估立普妥市占率約2至3成，同劑型的藥品健保年用量超過1億顆；但台灣本土仍有多項學名藥可供替代，預計最快周一公布學名替代藥品，將訂購資訊公告在「藥品供應資訊平台」。

國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐表示，立普妥在心臟科中是使用率非常高的藥品，屬「第一線降膽固醇藥物」，但凡心血管有問題的病患，尤其是裝有「心臟支架」的患者，膽固醇通常都過高，血脂控制上需更加嚴格，為防止再度狹窄就會開立立普妥。

雖然目前有替代用藥，不過，黃晨祐指出，臨床使用上患者還是習慣使用原廠藥，效果較佳，若有缺貨情形，也會優先以其他原廠藥「冠脂妥」、「力清之」；副作用都相當接近，都是腸胃道脹氣、便秘、部分肌肉痠痛，以及剛開始服用時肝功能些微異常，但後續就會自己降下來；若患者已長期服用，換藥後大多不太有異常反應。