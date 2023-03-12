中南部水情吃緊 蔡英文：和地方政府合作全力調水找水

蔡英文總統今天上午前往南投出席「112年森活圈植樹節活動」，種下台灣的原生樹苗。她下午在臉書表示，中南部的水情確實吃緊，經濟部也和地方政府密切合作，全力調水、找水。

蔡總統表示，面對全球極端氣候，政府除了透過「前瞻水環境建設計畫」主動開發多元水源、強化水資源建設的韌性，增加供水能力，也努力清淤、加速建置水源跨區調度的聯通管線，更積極投入水利工程建設。她期望大家一起努力，打造更有韌性的環境，邁向永續的台灣。

蔡總統說，每年3月是「植樹月」。她今天到南投鳥嘴潭人工湖，和小朋友們一起種下台灣的原生樹種。鳥嘴潭人工湖是中部重大的水利建設，預計年底完工後，將成為全國最大的人工湖，每天能提供25萬噸的水，給南投和彰化地區。

蔡總統說，面對全球極端氣候，政府不是坐等下雨，而是透過「前瞻水環境建設計畫」多管齊下，主動開發多元水源、加速建置聯通管線來跨區調度。政府也在枯水期努力清淤，同時積極投入各項水利工程。去年南部地區的降雨量，是過去30年來的新低，這陣子，中南部的水情確實吃緊，經濟部也和地方政府密切合作，全力調水、找水。