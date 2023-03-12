影／毛豬價格飆飆破90元 陳吉仲掛保證：供應量充足

毛豬價格上漲，每公斤交易價飆破90元創新高，近期恐仍維持在高點。農委會主委陳吉仲說，豬價上揚是因為疫病造成豬隻損失，加上飼料、成本等所致，而養豬是動態調整，養豬戶都能配合國內需求調節產量，供應量上絕對會是充足的。

陳吉仲強調，「我家就是養豬的」，所有養豬戶每半年都會做相關的數字統計調查，而毛豬價格之所以到90元，也就是每百公斤達9000元，是因為之前有一些疫病造成豬隻損失，加上之前的飼料、成本等導致這樣的價格。

而全國6000多場的養豬戶，國內養豬生產在養頭數超過550萬頭，每年屠宰超過800萬頭，占國內需求超過9成，這部分，豬農都會隨時配合國內的需要來增加飼養，剩下的才由其他國家支應，全國消費者可以放心，多購買國內豬肉製品。

陳吉仲表示，養豬是動態調整，1頭母豬1年大約能生產2次，每次的小豬到肉豬場所需時間為4至6個月不等，因此到市場上算是快速的動態調整，有關豬隻及豬肉相關資訊，政府也都隨時監控，這部分評估供應量絕對會是充足的。

對於豬價部分，他說，價格完全是市場機制，像毛豬拍賣價格是由全國各縣市去拍賣，並依照當天的豬隻數量及每頭平均屠宰重量去決定價格，現在政府也透過台糖積極的把毛豬調配至各屠宰場，所以很有信心足以供應給全國所有的消費者。