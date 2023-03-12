增購1萬劑猴痘疫苗何時到貨？ 羅一鈞：仍在洽談中

短短一周內國內偵測出3例本土猴痘病例，疾管署日前表示將增購1萬劑猴痘疫苗因應。對於何時到貨，疾管署發言人羅一鈞表示，由於還牽涉冷鏈等相關事宜，因此目前都還在洽談中。至於第一階段開打時間，預計將於周二記者會時說明。

疾管署日前表示，因猴痘疫情風險增加，首波1100劑疫苗將在3月底前於六都開打，可供3至4千人接種；待增購的1萬劑疫苗到貨後，預計清明連假後實施第二階段接種，可擴大至六都以外縣市接種，供應3到4萬人。

不過衛福部長薛瑞元日前在立院指出，猴痘主要是在「特殊交友圈傳播」，所用的防疫方式需要更細膩的討論。至於何時開打，羅一鈞表示，相關事宜將統一於周二疫情記者會說明。

猴痘疫苗原先建議接種對象，僅實驗中培養猴痘病毒的人員，目前則擴大至三類對象，包括：正痘病毒屬實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗，可於健康監測期滿後接種、近6個月內曾有高風險性行為者。

udn討論區