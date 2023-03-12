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豬肉價每公斤達90元創新高 農委會：近期仍會維持高點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
毛豬每公斤交易價已達90元，創下歷史新高。本報資料照片
毛豬每公斤交易價已達90元，創下歷史新高。本報資料照片

雞蛋及鴨蛋價格近期屢創新高，根據農委會數據指出，毛豬每公斤交易價已達90元，創下歷史新高。中華民國養豬協會副理事長林承德指出，受到原物料漲價、豬下痢影響，豬源嚴重不足，每日缺口至少1000多隻，加上端午節需求，未來豬價仍有上漲空間；農委會預估，近期豬價將維持在高點。

農委會過去針對豬價的監控綠燈區為每公斤75元至85元，現在交易價已破90元；根據今年2月毛豬產銷統計，每百公斤飼養成本約8300元，實際成本支出已高於85元。

林承德表示，近年國際原物料價格上漲、飼料價格暴漲，養豬成本大增，每公斤飼養成本達85元，加上去年10月南部產區爆發豬流行性下痢，很多小豬死亡、豬源減少，造成市場供需失衡，導致豬價持續上揚；目前每日缺口逾1000隻，加上端午節檔期的需求，豬價仍有上漲空間。

農委會畜牧處副處長江文全表示，國內養豬產面臨豬舍更新、育成率下降及飼料成本等因素，去年底在養豬頭數為531萬頭，比前期同期少，整體供應預計較前年同期減少約5％。

江文全指出，另隨著歐美各國解封、經濟活動復甦，肉品消費大幅上升，豬價也持續上揚，截至今年3月2日止，豬肉輸入1萬567公噸，較去年同期1萬9865公噸減少46.8％，進口價則上漲31％。

江文全表示，根據上個月盤點預估3月豬隻供應量，與去年同期相較，平均每天短少約800隻；短期供應上已協調台糖公司3月增供2000頭，後續將視市況請台糖協助增加供給。

至於豬價何時回穩？江文全說，部分豬農反映目前每公斤豬肉的飼養成本就要80元，且清明節、端午節將至，為傳統消費旺期，預估近期豬肉價格會繼續維持在高點，豬價何時回穩還須看第2季進口狀況是否恢復，以及國內產銷恢復情形。

豬價 農委會 端午節

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