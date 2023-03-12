產能嚴重不足蛋價再漲？ 蛋價委員會：短期內不會調漲

國內面臨史上最長蛋荒，雞蛋批發價及產地價調漲至每台斤55元及45.5元，鴨蛋自10日起批發價自每台斤55元漲至60元、產地價由每台斤45元漲至48元。農委會日前聲稱3月底前國內雞蛋產能將逐漸回穩，但再傳蛋價明起再漲價，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，雖有蛋商及蛋農研議，但「短期內不會調漲價格」。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，現階段雞蛋產量嚴重不足，大家買不到蛋都會想盡辦法，部分蛋農及蛋商私下交易、惡性競爭，但公會目前應沒有漲價的打算。

據了解，台灣蛋雞事業產銷督導委員會3月9日的報表，從北到南各分區生產動態均為「嚴重不足」，報表指出，雞蛋供應依然不足，供應不足缺口，短期內仍無法恢復。

其中，北區產地價每台斤更來到46.75元，比台北市蛋商公會上周公布的45.5元，還貴了1.25元。陳進丁指出，北區蛋價因為離消費地近、產地遠、運輸成本高，因此雞蛋產地價比其他區域都高。

陳進丁表示，今年疫情非常嚴峻，禽場死傷產重，目前休養比例仍高，整體實際產蛋率根本不到五成，每日產蛋箱數低於11萬箱，最低點甚至只有10萬箱，而國內每日需求12萬箱，每日雞蛋缺口多達400萬顆，近期氣溫若穩定，會盡量維持低點，不會再持續下跌。

陳說，雞蛋價格因部分蛋農及蛋商暗中加碼而有波動，部分蛋農及蛋商也在協議是否再漲價，但由於近期雞蛋市場價格太混亂，「短期內不會再調漲價格」。

農委會畜牧副處長江文全表示，蛋商、蛋農每2周的周日都會交換資訊，目前沒有漲價的決定，至於短期內是否會再漲價，還要視雙方的討論，農委會均予以尊重。

針對蛋商稱蛋荒嚴重，農委會進口雞蛋「根本杯水車薪」，江文全說，進口雞蛋是為了滿足國內需求，但考量雞蛋保存期限，因此無法大量進口，也避免讓蛋農認為政府在打壓蛋價。

江文全說，現階段也鼓勵消費者可從豆類、肉類等攝取蛋白質，不見得一定要從雞蛋攝取。