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防缺藥中心也納入中藥材 薛瑞元：4月可完成系統建置

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中醫師公會全聯會上午舉辦「第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」，衛福部長薛瑞元表示，清冠一號的EUA延長到明年6月，當前首要任務是積極協助取得藥證。記者林伯東／攝影
中醫師公會全聯會上午舉辦「第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」，衛福部長薛瑞元表示，清冠一號的EUA延長到明年6月，當前首要任務是積極協助取得藥證。記者林伯東／攝影

缺藥問題仍有待解決，衛福部將建立常設「防缺藥中心」因應，目前初步統計有15類藥品缺貨。薛瑞元今表示，「中藥材」未來也將啟動缺貨通報，目前正積極跨部會合作，建立國內更健全的供應鏈，自給自足或與新南向國家發展契作。

副總統賴清德今出席「第15屆台北國際中醫藥學術論壇」表示，台灣2019年通過《中醫藥發展法》、2020年通過《中醫優質發展計畫》，就是期盼培育優質中醫人才；2022年政府再提出振興中醫計畫，由衛福部，國發會、經濟部、原民會跨部會合作。

賴清德指出，台灣許多中藥藥材主要來自中國大陸，同時國內有許多農田休耕，是可以發展自產自足的中藥材，尤其中醫在這場新冠疫情中著實令人刮目相看，希望未來中藥秉持同樣精神，持續研發精進。

薛瑞元表示，在全球政治、經濟的影響下，中藥供應鏈從原料要到最終產品通通都受到挑戰，未來中藥材缺藥也將納入通報系統中及早因應，增加進口、生產，同時建立國內自產自足的供應鏈，或與新南向國家討論已契作方式合作。

未來防缺藥中心不只通報西藥，連中藥也將納入。薛瑞元說，以前在藥事法第27-2條沒有講清楚，大部分都是針對西藥缺藥的通報，經過這次經驗後，未來藥品通報協調中心將拉至部的層級，把中藥缺藥都放進來。

薛瑞元說，以前缺藥通報由食藥署處理，但範圍太小也多針對西藥，今天算是正式對外界宣布，未來中藥有缺藥都可以進行通報，目前防缺藥中心的中藥部分還沒有建立起來，但預計不會花長時間，4月之前就可以完成。

中藥 中醫 薛瑞元

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