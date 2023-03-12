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回響/主燈流浪記 議員：前期設計應加環保變形金剛概念

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「2023台灣燈會」主燈玉兔壯彩。本報資料照片
「2023台灣燈會」主燈玉兔壯彩。本報資料照片

聯合報陽光行動專題今天追蹤報導台灣燈會主燈，每年幾乎都在上演流浪記，引發熱烈討論回響。台北市議員汪志冰表示，每年台灣燈會璀璨落幕，但籌畫階段時，就應該更務實規畫燈節結束後的主燈去處，才能真正讓台灣燈會畫下完美句點。

汪志冰認為，儘管明年台灣燈會不在台北，不過不管是台灣燈會或台北燈節，主燈的去處都應該要有先期規畫，甚至未來藝術家的設計概念可以朝變形金剛形式思考，畢竟主燈這麼大，很難找出適當的維護認養單位，如果一開始就以變形金剛概念設計，燈會結束後拆解成不同的藝術品捐給學校展示，也可以是環境教育一環。

汪志冰說，以今年的台灣燈會為例，主燈玉兔現在放在北捷機廠，但3個月之後？難道要繼續流浪？

未來各地辦燈會應該加入環保概念，尤其她都在倡議「菜吃不完要打包」，台灣燈會同樣概念，每年政府花這麼多錢辦，怎麼將價值放到最大極致，不僅「前面要璀璨，後面更應該務實，讓價值放大」。

台灣燈會 汪志冰

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