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彰化空汙拉紅色警示 環保局要求中火及六輕降載因應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今天空品不佳，空汙指數在紅色警示到橘色提醒。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天空品不佳，空汙指數在紅色警示到橘色提醒。記者劉明岩／攝影

今天中部天空霧茫茫，空品不佳，彰化縣沿海二林地區「AQI」(空氣品質指標）更是紅色警示，其他測站也都橘色提醒。彰化縣環保局表示，預計明天空品才會好轉，但下周因擴散條件仍差，已要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今天分別已預先降載3,500MW(含歲檢修)及600MW，減緩中部空氣品質惡化。

依環保署預報，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，晚起大陸冷氣團南下，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，中南部地區位於下風處，汙染物易累積。

到今天上午11時為止，緊鄰雲林麥寮六輕的彰化縣二林測站的「AQI」指數是155呈現「紅色警示」，另大城、線西、員林及彰化測站都是呈現橘色提醒，整體而言，彰化縣今天的空品不好。

環保局表示，已通報72家公私場所做好降載減排，針對轄內大型工廠、未定檢機車、高汙染車輛及露天燃燒執行加強稽查工作，並查核確認工廠防制設備操作及原物料使用情形，也呼籲民眾不要露天燃燒，避免造成空氣品質不良，環保局已加強執行稽巡查，經查獲有露天燃燒汙染空氣事實者，即依法予以告發處分。

環保局預估13日空品好轉，下周擴散條件仍稍差，提醒民眾減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊，空品您好播報：https://reurl.cc/l5qWQY。

彰化縣今天空品不佳，空汙指數在紅色警示到橘色提醒。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天空品不佳，空汙指數在紅色警示到橘色提醒。記者劉明岩／攝影

空氣品質 冷氣團

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