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一張圖看雲線 鄭明典：北風前緣接近中
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，北風前緣接近中。海面上白白的雲線比較清楚，陸地上也看得出來，表示雲線前後空氣的性質差異明顯。
他說，昨天看的沙塵明顯消散，但是這次鋒面雲系水氣不是很多，應該還是會有部分沙塵隨北風吹過來，未來幾天台灣各地落塵量都可能增加，暫時最好不要在室外曬東西。
氣象局說，今天東半部地區有局部短暫雨，北部地區及金門、馬祖亦將轉為局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。
明天大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷；東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。
今天中部以北地區及馬祖易有低雲影響能見度；明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。
環保署提醒二林地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
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