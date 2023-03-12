時髦女全身香水味！「體內1化學物」超標698倍 醫曝嚴重後果

日常生活中充斥著各種化學物，假設接觸過量，也可能讓身體健康出現危機。營養功能醫學專家劉博仁醫師日前在臉書上發文，表示有一名女性檢查體內塑化劑時，發現「二苯酮」是正常值的698倍，而這種內分泌干擾因子會導致乳房和肺部病變。

2023-03-12 11:48