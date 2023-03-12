迴響／燈會主燈流浪記 環團：應納綠色設計 文化環保共融

聯合報陽光行動專題今天追蹤報導台灣燈會主燈，每年幾乎都在上演流浪記，引發回響，環保團體看守台灣協會秘書長謝和霖認為，其實許多大型展覽都會面臨類似的難題，他認為，以台灣燈會為例，一開始籌辦階段，就應該先將「綠色設計」概念放入規畫，如果藝術家可以將主燈設計為變形金剛，今年的主燈明年換一個造成永續展出，就可以讓文化與環保互融。

今年台灣燈會已經落幕，位於國父紀念館的「玉兔壯彩」主燈，在北市府幾經努力下，拆解之後好不容易找到台北捷運北投機廠暫存3個月，以利後續找企業或單位認養。不過本報追蹤報導發現，其實台灣燈會各縣市輪流舉辦的21座主燈中，至少10座主燈已被拆除，留下來的主燈多放在風景區，但有些考量耗電無法點燈，也失去當年光采。

環保團體看守台灣協會秘書長謝和霖認為，隨著永續環保概念意識抬頭，其實已經有不少學者注意到大型展覽展後去處的問題，已經有設計系教授開始倡議舉辦的展覽空間可以重複使用。

謝和霖認為，台灣燈會是台灣每年都會舉辦的大型活動，對各縣市政府來說，也都能吸引大批人潮觀光客，他不反對燈會舉辦，但他認為，未來台灣燈會在籌辦時，也應該將活動結束後，主燈、大型燈飾的去處考量規畫，是否採模組式的拆解儲存，這都考驗藝術家設計者的能力，但他認為，將「綠色設計」概念放進去相當重要。

謝和霖說，如果可以將主燈的設計融入變形金剛的概念，例如今年的主燈，明年可以換一換，變成另一年燈會的造型，主燈的材料就可以永續地在全台各地展出、模組化，他認為藝術家設計師也迎接這樣的挑戰，讓文化與環保互融。