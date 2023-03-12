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迴響／主燈暫存北投機廠待認養 立委建議桃園大溪這處好
今年台灣燈會結束之後，耗資近兩千萬的主燈「玉兔壯彩」苦無婆家認養，至今仍暫放在台北捷運北投機廠。無黨籍立委趙正宇便表示，桃園大溪南苑生態公園位處石門水庫，公園和停車場總和面積高達11公頃，完全有空間可以容納燈會的主燈。
趙正宇說，南苑生態公園2018年以來，始終在發展夜間觀光，希望讓來大溪遊玩的旅客能夠留在大溪，帶動大溪的旅宿業。若能將燈會主燈移置到南苑生態公園，規劃於夜間限定時段點燈，必定可以吸引大批遊客前來拍照打卡，變成當地新地標。
他認為，讓耗資近2000萬元打造的主燈肆意閒置，無疑是浪費人民納稅錢，且若始終沒有地方移置，主燈恐遭廢棄命運，如果能移至南苑生態公園，則能創造雙贏局面。觀光局作為台灣燈會的主辦機關，更應該負起責任協助主燈移置，而不是一甩手，丟給地方政府收拾。
國民黨立委王鴻薇認為用心找找看，「台北市不至於找不到地方放主燈」，可以開放各機關申請認養，要是公家單位實在無法，也能開放民間參與，搞不好有些單位覺得不錯，或者考慮回歸中央，總比最後大卸八塊送進倉庫來得好。
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