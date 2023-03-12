中南部空汙「紅害」 環保署籲這地區所有群族減少外出

今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，截至今早10時止，二林地區空氣品質監測站亮「紅燈」，另有11處亮「橘燈」；環保署表示，今晚大陸冷氣團南下，東北風挾帶微量境外汙染物影響台灣，但實際影響情況還需觀察。

根據環保署空品監測網截至今中午10時監測資料，彰化二林測站PM2.5濃度為61.6微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達155，另彰化、員林、麥寮、新港、金門等11處測站達到「橘色提醒」等級。

環保署提醒，二林地區所有族群應減少在戶外活動，而中部、雲嘉南地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署署監測資料及氣象局11日下午4時氣象資料顯示，今天環境風場白天仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午，北部至竹苗外海可能出現背風渦流，致局部地區汙染物濃度稍高，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署指出，今晚起大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨情形而有所變化，迎風面擴散條件普通，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；另西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，明天以後風向改為東北風，汙染物將往南移動，還有可能帶來部分的境外汙染。環保署除與各地方政府持續應變，也提醒民眾要共同留意與配合，例如近日屢有民眾在掃墓時不慎引發火災的情形，不但造成警消疲於奔命，也讓空氣品質更加惡化，呼籲民眾採行以功代金等更環保的祭拜方式，紙錢也可以交由環保單位集中處理，在慎終追遠的同時也能顧及環境品質。