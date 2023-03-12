快訊

改善失眠最重要因素是光線 名醫教這樣做可戒除對安眠藥依賴

月繳70元沒在用！家中市話是否要停 網曝「1神用途」：可救命

經典賽／陳仕朋先發抗古！中華隊打線連三場「貼上複製」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部空汙「紅害」 環保署籲這地區所有群族減少外出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
截至今早10時止，有1處空氣品質監測站亮「紅燈」、11處亮「橘燈」。圖／取自空品監測網
截至今早10時止，有1處空氣品質監測站亮「紅燈」、11處亮「橘燈」。圖／取自空品監測網

今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，截至今早10時止，二林地區空氣品質監測站亮「紅燈」，另有11處亮「橘燈」；環保署表示，今晚大陸冷氣團南下，東北風挾帶微量境外汙染物影響台灣，但實際影響情況還需觀察。

根據環保署空品監測網截至今中午10時監測資料，彰化二林測站PM2.5濃度為61.6微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達155，另彰化、員林、麥寮、新港、金門等11處測站達到「橘色提醒」等級。

環保署提醒，二林地區所有族群應減少在戶外活動，而中部、雲嘉南地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署署監測資料及氣象局11日下午4時氣象資料顯示，今天環境風場白天仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午，北部至竹苗外海可能出現背風渦流，致局部地區汙染物濃度稍高，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署指出，今晚起大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨情形而有所變化，迎風面擴散條件普通，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；另西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，明天以後風向改為東北風，汙染物將往南移動，還有可能帶來部分的境外汙染。環保署除與各地方政府持續應變，也提醒民眾要共同留意與配合，例如近日屢有民眾在掃墓時不慎引發火災的情形，不但造成警消疲於奔命，也讓空氣品質更加惡化，呼籲民眾採行以功代金等更環保的祭拜方式，紙錢也可以交由環保單位集中處理，在慎終追遠的同時也能顧及環境品質。

環保署 東北風 冷氣團 空氣品質 空氣汙染

延伸閱讀

溫管基金規模 2025衝百億

碳費徵收自主減量 有望享優惠費率

好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

明晚冷氣團南下1張圖看雨區範圍 北台灣轉濕冷又強風

相關新聞

獨／台灣燈會連年上演主燈流浪記 台北玉兔只能暫存此處

台灣燈會連年上演流浪記，今年在台北位在國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」何去何從？台北市觀傳局長陳淑慧接受本報專訪指出，市府幾...

傍晚鋒面挾冷空氣南下 吳德榮指這兩天晨最冷 跌破10度低溫

今晚要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，白天持續晴朗微熱，天乾物燥、小心林...

世界文化遺產 琉球王國相關遺產群

西元兩千年時，聯合國教科文組織贈給沖繩一份大禮，包含首里城跡在內九處古蹟，以「琉球王國御城及相關遺產群」之名，登錄為世界文化遺產。過去曾以首里作為政治中心建立起來的國度，一躍而入世人眼目。

主燈流浪記如何不再上演？ 陳淑慧提解方

台灣燈會歷史悠久，各縣市政府搶辦爭曝光，家有喜事帶動人潮與錢潮，但是每年砸大錢做全新主燈，展後卻讓主辦城市傷透腦筋。台北...

一張圖看雲線 鄭明典：北風前緣接近中

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，北風前緣接近中。海面上白白的雲線比較清楚，陸地上也看得出來，表示雲線前後...

50年代老好萊塢重現 港川外人住宅

上有琉球王朝與日本糾葛，下有沖繩縣府與美國拉扯，太平洋上小小海島，數百年來擔負認同游移，卻也結成文化衝撞過後的果實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦