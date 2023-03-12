搶救銀髮族肌少症 每周3種訓練兼顧身心健康

歌仔戲大師陳美雲因跌倒後逝世，年長者普遍有肌力不足問題，世界健身World Gym專業教育訓練中心的明毅教官，分享3個抗老化訓練，可兼顧身心健康。

有氧運動：有氧運動包括快走、慢跑、游泳等，有氧運動對身體有許多幫助，能增強心血管功能、促進免疫系統功能、減緩細胞老化速度，教官建議每周150分鐘的中等強度有氧運動，達到最佳功效。

肌力訓練：增強肌力的方式，常見有重量訓練、使用彈力帶的方式增強質量，肌肉質量提升，進而提高基礎代謝率，有助減重。肌肉訓練可增加骨骼負荷、增加骨質密度，減少骨質疏鬆症的風險。他建議每周2到3次力量訓練，每次30到60分鐘

大腦訓練：年紀增長，會讓行動力下降，還是要保持腦袋流暢運作，例如學習新技能、玩益智遊戲等，可提高認知能力和記憶力，減緩大腦神經元的退化速度。

教官強調，想要抗衰老一定要訓練，訓練時應選擇適當強度，避免過度疲勞和運動傷害。