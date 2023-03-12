午後變天 專家：未來一周水氣不多 中南部旱象持續

今天將有感變天，入夜氣溫陡降。天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天上半天，台灣位於鋒面前暖區，各地天氣大致不錯，都是晴時多雲，白天高溫25-26度，南部有機會再更高一些。

他說，下半天鋒面快速通過台灣北部，北部、東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部與東南部則不受影響。

他表示，隨鋒面通過，後面東北風冷空氣接著南下，今天夜間各地低溫下降，北部、東北部低溫14度左右，中南部低溫14-18度，東南部低溫16-18度，是有感的降溫。

廖于霆說，明天台灣受東北季風影響，但水氣不算多，北部、東北部是多雲天氣，中南部可見陽光。白天各地高溫下降，北部東北部只有16-18度，中南部與東南高溫21-24度，白天感受就有點冷了。夜間低溫這天最冷，北部東北部13-14度，局部空曠地區或山區下探9度。中南部與東南部16-18度。

周二起東北季風減弱，廖于霆說，各地白天高溫逐漸回升，並且可見陽光。但由於雲量開始減少，日夜溫差拉大，外出活動要注意衣服增減。預計晴時多雲，日夜溫差大的天氣型態可持續到周六，屆時才有另一波東北風南下。