獨／台灣燈會連年上演主燈流浪記 台北玉兔只能暫存此處

台灣燈會連年上演流浪記，今年在台北位在國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」何去何從？台北市觀傳局長陳淑慧接受本報專訪指出，市府幾經努力，好不容易找到台北捷運北投機廠，3月初已拆解、分批送往，將在此暫存3個月，以利後續認養。

前身是台北燈會的台灣燈會，2003年正式定名後，各縣市輪流舉辦的21座主燈中，至少10座主燈拆除，留下來的主燈多放在風景區，但有些考量耗電無法點燈，也失去當年光采，如今台灣燈會在台北剛落幕，主燈命運也讓北市府傷透腦筋。

陳淑慧表示，「台灣燈會」品牌行之有年，每年上演主燈流浪記，不只主燈會失去價值，也無法累積台灣燈會的量能。

藝術家李明道操刀設計的巨大主燈「玉兔壯彩」，機器人造型的科技玉兔身著太空裝，未來感十足，加上臉部動作捕捉技術，定格奧運金牌選手郭婞淳的笑容，為玉兔增添生動表情。2月4日由交通部觀光局贈燈移交給主辦城市北市府，燈會期間吸引各地民眾朝聖，捕捉精彩畫面。

今年這隻巨兔循環保概念打造，LED彩幕如臉部與胸前、舞台煙機、雷射機與轉盤底座等都是租賃構建，然而褪去亮麗燈光，徒剩塑膠軀殼的主燈，體積真的不小，16公尺高、10.9公尺寬、7.9公尺深，份量之重達20公噸，「龐然大物」何去何從也讓北市府傷透腦筋。

北市府申辦台灣燈會時，評估初步放在車水馬龍的仁愛圓環，今年1月細查發現是幾百人的私有地，不只所有權人複雜，還涉及電力設備、維護費用等多方考量。陳淑慧直言，得慎重思考這會是「最好的婆家所在」？觀傳局2月以來，持續尋覓北流中心等落腳處，也積極詢問各公私部門認養意願。

「玉兔壯彩」造價1940萬元，更是20年以來最貴，養這隻兔子到底要花多少錢？北市府多次會議及發文，請交通部觀光局提供後續維運費用，卻遲遲等不到明確數字，也讓認養之路一開始就卡關。儘管如此，北市府仍得找尋地方暫存，免於風吹日曬雨淋。

「台北市政府在這部分沒有不負責任」，陳淑慧指出，要找到如此大空間確實不容易，主燈高又重，勢必得出動吊車，以利平行移動，228連假期間仍在努力，最終敲定台北捷運北投機廠。