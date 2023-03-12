主燈流浪記如何不再上演？ 陳淑慧提解方

台灣燈會歷史悠久，各縣市政府搶辦爭曝光，家有喜事帶動人潮與錢潮，但是每年砸大錢做全新主燈，展後卻讓主辦城市傷透腦筋。台北市政府觀光傳播局長陳淑慧認為，「與其討論主燈的永續，倒不如談周邊設備的永續」，固定一個園區不只能成為戶外博物館，還能提升層次到國際品牌。

台北市觀傳局長陳淑慧曾是交通部觀光局前副局長，她說，過往台灣燈會的場地都是一次性，每年的水電、服務設施等要重頭來過，最終辦完又回歸一塊空地或原貌。

她表示，倘若是一個固定園區，交通、電信、水電與服務設備完善，主燈就有著落，環境氛圍的營造也不會從零開始，甚至能成為饒富意義的戶外博物館。

「台灣燈會不是不存在，而是因為去流浪，大家才會覺得不存在或不重要」，陳淑慧指出，台灣燈會是台灣傳統工藝文化與現今結合的最佳寫照，也是台灣少數能以文化和傳統工藝作為品牌的節慶。