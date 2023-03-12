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傍晚鋒面挾冷空氣南下 吳德榮指這兩天晨最冷 跌破10度低溫

傍晚鋒面挾冷空氣南下 吳德榮指這兩天晨最冷 跌破10度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
明天北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，白天濕冷漸轉乾冷；周二、周三清晨將因輻射冷卻加持，而出現此波的最低氣溫。本報資料照片
明天北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，白天濕冷漸轉乾冷；周二、周三清晨將因輻射冷卻加持，而出現此波的最低氣溫。本報資料照片

今晚要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，白天持續晴朗微熱，天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫。北部27降至12度，中部13至30度，南部13至31度，東部12至29度。

他說，明天北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，白天濕冷漸轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦下降。

吳德榮說，周二至周五天氣晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大。

他表示，周二、周三清晨將因輻射冷卻加持，而出現此波的最低氣溫。最新模擬的強度略微調弱，以大陸冷氣團的機率較高，台北測站約可降至14度，周二、周三清晨，部分平地最低氣溫將降至10度以下。

吳德榮說，周六另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨、轉涼。

傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫。本報資料照片
傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫。本報資料照片

吳德榮 冷氣團 東北季風

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