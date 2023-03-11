菸防法將上路！7天撤大專院校吸菸區 全校恐成吸菸場域

新「菸害防制法」有望於3月15日上路，修法後將全面禁止電子煙、納管加熱菸，全台包括大專院校在內校園，也納入禁菸場所，教育部2月底要求大專院校應於7天內撤除校園吸菸區，引起部分學生團體反彈，甚至聚集教育部前抗議。國民健康署回應，教育部推動無菸校園計畫多年，現在只是將範圍擴增，轉換過程「相信教育部很有經驗」。

在「菸防法」修法前，高中以下等校園已是禁菸場所，但根據109年「大專校院學生健康行為調查結果」顯示，近五成的大專學生表示，過去一周內曾在校內看到有人抽菸，有1成5的學生每天遭受二手菸害干擾。

今年2月15日總統府公告修正「菸防法」，擴大禁菸場所範圍，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所等，全部納入禁菸場域。

因應修法，教育部於2月21日發文各大專院校，要求2月底前撤除校內所有吸菸區，以及吸菸相關器物，並於所有出入口設置明顯禁菸標示；此舉引起部分學生團體不滿，批教育部未提供完善指引給各校；取消吸菸區後學生乾脆四處抽菸，造成與不抽菸者的紛爭；甚至質疑在校內違法抽菸，教職員生如何強制違規者移送衛生單位，認為教育部未考量現實狀況，倉促上路，喊話希望新法暫緩執行。

早在7年前加入教育部「百大無菸校園」計畫的正修科大，結合學生會於校內舉辦三場公聽會、公投，獲得7成5的師生贊同改為無菸校園，至今執行五年以來，早已成為無菸校園。

正修科大副學務長楊俊豪表示，每年學校約一成的新生有抽菸，但透過戒菸宣導課程、成立戒菸班、教官巡查、結合長庚及榮總校園戒菸門診等方式，逐步減少0.5％的學生戒菸。

楊俊豪坦言，起初校內撤銷吸菸區時，學生還是會跑到廁所、樓梯角落或校門口抽菸，甚至訴諸校務建言、網路論壇希望重設吸菸區，可以理解抽菸者抗議的心聲，的確經過數年過度期，以及和學生充分溝通，才順利打造無菸校園。

今年新法將大專院校納入禁菸場所，楊俊豪表示，對許多不抽菸的學生來說，「法太晚訂了，若早點對大家都好」，現在有法令規範，並不會一定要舉發，但執行過程會更有著力。

董氏基金會指出，根據美國非吸菸者權益基金會今年一月最新資料顯示，美國2611所大專院校全面禁菸，新加坡在2019年所有大學校區全面禁菸，香港早在2007年執行所有醫療、教育機構全面禁菸。執行包含大專校院在內的教育機構全面禁菸，除有助提升人民健康，更是世界潮流。

國健署簡任技正劉家秀表示，禁菸校園管理規範權責在教育部，過去教育部執行校園菸害防制工作非常有經驗，也不是現在才開始，修法只是擴增校園禁菸場域，一併將大專院校等納入，相信教育部很有經驗可以配合新法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康