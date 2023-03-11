52年老菸槍 陳時中靠四字心法成功戒菸

今年已經70歲的陳時中，是個菸齡高達52年的老菸槍，他去年在任衛福部長時，主動報名「2022戒菸就贏比賽」，他表示，從去年7月起，靠著四字心法，至今一根菸都沒抽。

陳時中從17歲開始就抽菸，與菸相伴早已超過半百歲月，從牙醫師踏入政壇即將滿20個年頭，繁忙日常更是菸不離身。

他表示，習慣一旦養成，要戒除非常困難，過去煙癮來時，總會想「明天再戒」，但這樣永遠戒不掉，去年下定決心要戒菸，當煙癮再起時，總會告訴自己「明天再抽」，當下強烈慾望會慢慢降低、消退，光靠這招心法，讓他已經戒菸8個多月，一根菸都沒抽。

陳時中表示，抽菸造成身體很大健康危害，過去很容易咳嗽、痰很多，且容易喘，肺活量不太好，戒菸8個月以來，不適情況改善許多。

陳時中表示，戒菸不是一件容易的事，但是戒菸對身體是百利而無一害，不過戒斷症狀出現時，除了想辦法從個人心理層面控制以外，也可以尋求戒菸門診醫療協助，搭配戒菸輔助藥物、貼片，兩管並進就能做到戒菸，「給想要戒菸的朋友加加油」。

國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，過去曾收治一名29歲男性患者，是超過20年的老煙槍，因抽菸造成心肌梗塞猝死送急診，雖順利救回，但血管有嚴重狹窄，仍造成心肌受損。

蘇彥伯表示，抽菸會引發全身性疾病，包括心肌梗塞、中風、肺癌、口腔癌等，無論紙菸還是電子煙、加熱菸，皆對身體造成危害，要成功戒菸，須從個人、家庭、環境多管齊下，也能加入醫療協助，增加戒菸成功率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康