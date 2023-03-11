29歲男抽菸猝死送急診 心血管狹窄如「70歲三高患者」

不到30歲竟然因抽菸猝死！一名29歲年輕男性患者，從國小就開始抽菸，是超過20年的「老菸槍」，一日因心律不整猝死送急診，經心導管檢查，發現血管嚴重狹窄，但通常發生在60、70歲且有三高患者身上，經瞭解才知，該名年輕男性長期抽菸，進而導致嚴重心肌梗塞。醫師提醒，抽菸造成全身性危害，甚至引發各類癌症，呼籲民眾不要抽菸，且無論紙菸、電子煙或加熱菸「能不碰都不要碰」。

國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，抽菸會造成全身性嚴重危害，包括心肌梗塞、中風、肺癌、口腔癌等，若本身又有血糖、膽固醇等三高問題，更使心血管、腦血管提早退化，且無論是傳統紙菸還是電子煙、加熱菸，根據目前研究，任何吸入式菸品對心血管危害並沒有減少。

像是今年除夕夜，就有2例皆是抽菸造成心肌梗塞猝死的急診患者。其中一名30多歲年輕男性，約17、18歲開始抽菸，體重近90公斤，本身有膽固醇、輕微代謝症候群問題，平時多外食不節制、不運動，也沒有做健康檢查，冬天時上班突然倒地，送急診治療期間，還一度休克、缺血性中風，所幸血管堵塞部分，未影響基本功能，治療後仍可執行基本動作、講話，只有些微遲鈍。

另外一名個案是60多歲男性，曾做過心臟冠狀動脈繞道手術、裝過血管支架，過去也多次「通血管」，但依舊不改抽菸習慣，今年再度因心肌梗塞送急診，但急救時已經救不回來，連送到導管室通血管的機會都沒有，他直言，若心血管疾病患者經過治療後，依舊不戒菸，即使醫師花許多功夫打通血管，「很多人1、2年後又塞住」，甚至因此喪命。

近年新型菸品增加，抽菸現象並無減少，蘇彥伯也表示，戒菸並非易事，也牽扯到個人、家庭、環境等許多非醫療相關因素，有時民眾礙於應酬、社交而抽菸，導致戒菸破功，不是靠自己就能完成，因此戒菸除了病人自覺，也要全家總動員，以及加入醫院戒菸門診，配合藥物、心理治療多管齊下，增加戒菸成功率。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康