毛豬交易價破90元飆新高 豬農：以後沒雞蛋、也沒豬肉吃

不僅雞蛋漲、連豬價也飆新高。據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價格已破90元，創歷史新高，隨夏天豬隻供應吃緊時節，日後交易價恐飆破百元。養豬業者說，飼料價格暴漲一倍長達一年多，豬農都快撐不住，現在漲價只是反映成本，若政府再打壓價格，到時候豬農都不養豬了，大家不只沒雞蛋吃、也會沒豬肉吃。

中華民國養豬協會理事康富戶說，國際原物料漲價，這一年多來，飼料價格暴漲一倍以上，很多養豬業者都咬牙撐著做虧本生意，甚至賣掉豬隻求生，這毛豬交易價格漲價，不過就是反映成本價而已，接下來恐怕要漲到100元，業者才能稍有盈利。

康富戶強調，每次只要豬價高一點點，政府就急著打壓，如果繼續這樣幹，就會像養雞業沒人要養雞一樣，沒人願意養豬，屆時沒雞蛋、沒豬肉，什麼都更貴。呼籲農委會回歸市場機制，找出平衡點，讓業者生產不虧本，消費者則多負擔一些。

農委會畜牧處官員表示，俄烏戰爭造成國際原物料上漲是影響豬價原因之一，但主要在於百億養豬基金補助豬舍改建，目前有700、800場豬舍改建當中，豬量自然就會變少，這是最大原因，但若明年底改建計畫結束前，國際原物料就已經恢復平穩，相信豬價成本也會降下來一些。

由於交易價90元已經超出農委會85元的監控「綠燈區」，該官員說，75到85元的監控價是先前標準，現在國際各國豬肉價格都漲，90元在國際間不算高，光台灣豬農反映成本價都已經達85元了。

除此，觀看進口豬肉數據，今年1到2月豬冷凍肉輸入1萬566公噸，相較去年的1萬9865公噸，減少近4成7，進口價也一口氣上漲3成左右，農委會官員說，豬肉進口量減少就是因為各國豬肉價格也都很貴。

該官員表示，豬價上漲是反映成本，接下來若適逢豬隻供應吃緊時節，價格應會再提高，政府不會介入市場機制，但會視狀況機動協調台糖公司調度豬隻、穩定上市，維持市場供需及價格穩定。