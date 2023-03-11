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好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

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好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明（12）日上半天各地高溫仍上看28度，午後大陸冷氣團南下，北部及東半部地區將有局部降雨，入夜北部及東北部地區低溫來到13、14度。記者林俊良／攝影
中央氣象局表示，明（12）日上半天各地高溫仍上看28度，午後大陸冷氣團南下，北部及東半部地區將有局部降雨，入夜北部及東北部地區低溫來到13、14度。記者林俊良／攝影

過去1周各地多為好天氣，中央氣象局表示，明天上半天各地高溫仍上看28度，午後大陸冷氣團南下，北部及東半部地區將有局部降雨，入夜北部及東北部地區低溫來到13、14度，下周一晚間至周二清晨將迎來最低溫，局部更下探10度，預計周二白天冷空氣就會減弱，一路到下周末各地都將恢復多雲到晴天氣。

氣象預報員葉致均表示，明天上半天天氣仍穩定，各地高溫仍有25至28度，午後大陸冷氣團南下，北部及東半部地區將有局部降雨，入夜北部及東北部地區低溫來到13、14度，其他地區約為16、17度，且越晚越冷。

葉致均指出，下周一雨勢趨緩，僅剩東半部地區及西半部山區有零星降雨，北部高溫僅剩17、18度，花東地區19、20度，中南部地區則約23至25度，周一晚上至周二清晨將來到最低溫，中部以北、東北部地區約12至14度，其他地區15、16度，局部空曠地區有可能下探10度，周二白天冷氣團減弱，各地溫度逐漸回升，一路到下周末各地都將恢復多雲到晴天氣。

他表示，這波冷空氣不會為中南部地區帶來水氣，都是多雲到晴天氣，3月底華南地區有水氣產生，往東移動有機會帶來雨勢，但降雨規模不會太大，預計對中南部旱象幫助仍不大，若要真正緩解恐要等到梅雨季。

另外，他也說，今晚至明天西半部及馬祖地區有局部霧，提醒民眾留意能見度；明天下半天風力逐漸增強，桃園至台南地區、恆春半島及外島慎防9至11級強陣風。

中央氣象局提供未來一周溫度變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周溫度變化。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

冷氣團 低溫

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