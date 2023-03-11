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苗栗首檢出鼬獾染狂犬病 疾管署：人感染致死率近100%

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
農委會動植物防疫檢疫局昨公布驗出3隻鼬獾狂犬病毒陽性案例，大安溪「防線」首次失守。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
農委會動植物防疫檢疫局昨公布驗出3隻鼬獾狂犬病毒陽性案例，大安溪「防線」首次失守。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

行政院農委會動植物防疫檢疫局昨發布，苗栗縣首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例。衛福部疾管署示警，民眾避免接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷，請盡速就醫評估。

疾管署表示，狂犬病是由狂犬病毒引起的急性腦脊髓炎，狂犬病毒從已感染動物的唾液，隨著抓、咬所造成的傷口進入人體，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或抓咬傷部位異樣感。

但數天後會出現興奮及恐懼現象，然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉痙攣，並引起恐水現象(又稱恐水症)，隨後會發生精神錯亂及抽搐等，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100％，但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可降低發病風險。

疾管署表示，隨著新冠疫情各項防疫措施鬆綁，民眾生活逐步恢復正常，國人野外活動日漸增加，提醒民眾從事戶外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。

如不慎遭野生哺乳類動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後，盡速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」（https://gov.tw/8LB）就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天）接種4劑人用狂犬病疫苗，降低發病風險。

疫苗 醫師

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