國際自由車環台公路大賽 13及14日新竹縣多路段交管

2023年國際自由車環台賽第3站浪漫台三線站，即將在14日從新竹竹北出發，為了確保賽事進行，竹北市內從13日晚到14日白天有多處路段交通管制，競賽路線採階段性移動管制，沿途包含新埔、關西、橫山、竹東、北埔及峨眉都有交管，警方提醒民眾注意配合交通疏導。

新竹縣警察局表示，國際自由車環台賽浪漫台三線站開幕會場設在高鐵七路與光明六路東二段路口，因此從13日晚間10時至14日上午11時實施道路封閉，比賽當天上午7時至12時，竹北光明六路東二段（東興路一段至復興二路）西行往喜來登方向為賽事路線全線管制，東行往高鐵方向調撥快車道為西向，慢車道東向通車。

新竹縣府說明，比賽路線起點從光明六路東二段與高鐵七路交界處出發，沿光明六路西行，右轉自強北路，經過新埔鎮文山路、田新路、縣道118線中正路、關西鎮關西國中、明德路、中豐路並循台3線經橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉，最後由竹43、竹81線進入苗栗縣。

各路段依據選手車隊預計抵達時間實施，除緊急救難車輛外，禁止任何人車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，將立即開放通行，其中無分隔島路段實施雙向交通管制、有分隔島路段順向進行管制，對向開放通行，如選手經過而無法避免時，請用路人配合路旁暫停或提前改道。

活動管制路段詳細如下：

（一）光明六路東二段（復興二路至東興路段間），竹北往芎林方向，內側2車道規畫實施調撥供往高鐵站、竹北、自強南北路等方向車輛使用，藉以紓解車潮，管制時間於13日晚間10時起至14日12時止。 （二）東興路（自強北路至光明六路東二段間），竹北往芎林方向，號控方式通行，管制時間於14日上午8時至8時30分止。 （三）光明六路東二段（復興二路間至自強南北路），竹北往芎林方向，快車道規畫實施調撥供高鐵往竹北、自強南北路方向車輛使用，藉以紓解車潮，管制時間為14日上午8時40分至11時止。 （四）自強北路（光明六路東二段至文山路間），新埔往竹北方向，內側1車道規畫實施調撥供往新埔方向車輛使用，藉以紓解車潮，管制時間為14日上午8時40分至11時止。 （五）自強北路（勝利三街至文山路間）東面沿線大樓車輛出入口及民眾，於14日上午9時20分起管制車輛及人員穿越競賽路線，至車隊離轄。

縣府提醒用路人避開競賽路段，若一定要通行，請耐心並配合警方指揮，沿線居民勿任意穿越競賽路線，以確保交通安全；詳細競賽路線、選手預計抵達時間可至「2023國際自由車環台公路大賽官網https://www.tourdetaiwan.org.tw/」查詢。