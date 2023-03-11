新生兒感染心肌炎發燒黃疸 醫溯源追出間接感染源

季節冷暖交替時，腸病毒又開始活躍。彰化縣二林基督教醫院小兒科醫師謝幸靜解說腸病毒類型及感染特徵時指出，有多名新兒生一出生就發生嚴重黃疸、發燒、心跳快，溯源追查是產婦照顧在學孩子被感染腸病毒不自知，病毒間接傳給新生兒。

二林基督教醫院今天在謝緯紀念大樓六樓學術講堂舉辦「童心稚趣健康闖關」慶祝今年婦幼節，活動前小兒科醫師謝幸靜衛教腸病毒，家長踴躍提問，教衛後有獎徵答例如「腸病毒是第幾類傳染疾病？」小朋友熱烈搶答都答對，氣氛熱烈。

小兒科醫師謝幸靜說，防疫措施鬆綁和戒心降低，令人擔心腸病毒升溫。她指出，腸病毒不是近年新興疾病，它有A、B、C、D四大類，廣為人知的「親戚」是小兒麻痺病毒；腸病毒71型易引發重症，家長比較熟悉，另一D68型腸病毒常見於5到8歲兒童，發病症狀像是輕微感冒很容易被忽略，等到發生急性無力脊髓炎使半邊肢體無力類似中風，家長很緊張才認識這種腸病毒；此外，有些新生兒一出生就心肌炎，原來是從產婦間接感染腸病毒所致。

「腸病毒怕熱不怕冷，怕鹼不怕酸，可以通過胃酸到腸道。」謝幸靜說，只要腸病進入人體並發病就有傳染力，發病兩周內的傳染力最強，在人體停留4到8周後排出，因此民眾應注意居家環境，使用酒精消毒對腸病毒沒效，家長可用鹼性溶劑例如消毒水清潔環境和家具、用具，或日曬孩子容易接觸的用品殺死病菌。謝幸靜也提醒家長，如果兒童有嗜睡、抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等病徵必須送醫。

今天活動約60名親子參加，婦兒科護理長謝銀珊帶家長和小朋友做親子暖身操，並在結尾歌曲比出手語「聽我說謝謝你」。護理師動員和親子玩套圈圈比賽，取得街頭藝人證照的二基營養師蔡淑女帶家長和小朋友製作氣球雪人，活動洋溢笑聲、掌聲。