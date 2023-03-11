2023阿里山森林遊樂區花季今登場 展開系列森林療癒季

為期一個月的阿里山花季登場啦！林務局嘉義林管處今天在區內千歲檜平台揭開今年花季「櫻與音的對話」，嘉義林管處長張岱同時開啟阿里山四季大型森林提案－森林療癒季，今年將帶領遊客喚醒身體感官。

園區受矚目的櫻王何時開？嘉林管指出，阿里山工作站前的櫻王染井吉野櫻已滿樹花苞，預計下周綻放。嘉義林管處長張岱表示，今年阿里山四季大型森林式生活提案，以「森林療癒季」為主軸。

張岱指出，除春季「櫻與音的對話」外，更有「夏，仲夏星空電影院」、「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」，透過沈浸式的體驗，實現藝術與自然結合的生活理念，將帶給遊客整年的自然與療癒的感受。

今天上午花季開幕活動，邀請擅長將藝術體驗融入自然的大地藝術家「心流秘境藝術工作室」舞者，在古木參天的巨木群棧道旁，以阿里山之地、水、櫻、木等元素演繹，在西塔琴等悠揚旋律中，宣告春天到來，演出療癒舞蹈，呈現櫻與音的療癒對話。

走入森林，可見邁入第3年的「小森一點-森林手作市集」由「灰熊綠展集」團隊策劃，將室內的手作課程搬進森林中，將區內植物葉片製作植物藍晒卡片，結合手作市集，與遊客一起以雙手體驗，共享綠色創作。