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2023阿里山森林遊樂區花季今登場 展開系列森林療癒季
為期一個月的阿里山花季登場啦！林務局嘉義林管處今天在區內千歲檜平台揭開今年花季「櫻與音的對話」，嘉義林管處長張岱同時開啟阿里山四季大型森林提案－森林療癒季，今年將帶領遊客喚醒身體感官。
園區受矚目的櫻王何時開？嘉林管指出，阿里山工作站前的櫻王染井吉野櫻已滿樹花苞，預計下周綻放。嘉義林管處長張岱表示，今年阿里山四季大型森林式生活提案，以「森林療癒季」為主軸。
張岱指出，除春季「櫻與音的對話」外，更有「夏，仲夏星空電影院」、「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」，透過沈浸式的體驗，實現藝術與自然結合的生活理念，將帶給遊客整年的自然與療癒的感受。
今天上午花季開幕活動，邀請擅長將藝術體驗融入自然的大地藝術家「心流秘境藝術工作室」舞者，在古木參天的巨木群棧道旁，以阿里山之地、水、櫻、木等元素演繹，在西塔琴等悠揚旋律中，宣告春天到來，演出療癒舞蹈，呈現櫻與音的療癒對話。
走入森林，可見邁入第3年的「小森一點-森林手作市集」由「灰熊綠展集」團隊策劃，將室內的手作課程搬進森林中，將區內植物葉片製作植物藍晒卡片，結合手作市集，與遊客一起以雙手體驗，共享綠色創作。
下午1點進行區內「水山療癒步道」啟用，透過安定心寧的頌缽表演開場，帶領遊客參至步道內進行森林療癒五感體驗；嘉義林管處指出，路線自祝山林道旁既有連接水山步道小徑，保護沿線特色植被、樹木根系及生物棲地，打造新秘境。
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