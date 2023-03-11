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清明包船來了！金門縣民享優惠價 單趟僅要500元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府規劃在3月31日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務。圖／縣府提供
金門縣政府規劃在3月31日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務。圖／縣府提供

清明假期訂不到返鄉機位的民眾，也可以考慮搭船。金門縣政府規劃在3月31日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務，單程僅要500元，請有需求的民眾向北、中、南、花東、宜蘭各同鄉會聯繫窗口洽詢。

金門縣觀光處表示，為減輕本縣旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解清明假期台金航線空運壓力，金門縣政府租包客船，將於3月31日晚間11時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。4月5日上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間20時抵達台中港。

縣府觀光處說，有需求的民眾可於3月13日起至3月26日前每日上午9點至5點向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證，另回程(金門-台中)開放登記繳費領取乘船票證至4月4中午12時止。

縣府表示，「包船」每趟次航程約8-9小時，清明包船以金門旅台鄉親優先，並視情開放國人搭乘專船來金旅遊。一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元；低收入戶則免費。

另專船航行前3日，因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能之55%，航次將取消；凡搭乘台金航線客船的乘客，需先向各指定登記窗口登記繳費、領取票證，並依作業規則各集合處表訂時間至指定地點搭乘接駁專車前往台中港，自金門返航時亦接受現場工作人員安排搭乘接駁專車返回。為讓鄉親及早返台，回程時間為上午11時由金門料羅港啟航。

各縣市聯繫窗口如下：

台北市聯絡人：張鴻飛，電話：0928-637500。。

新北市聯絡人：吳麗雪、張峯國。電話：電話：02-2202-5701、0937-030-377。

花蓮市聯絡人：許乃潭；電話：0939-586-821。

桃竹苗聯絡人：孫允理、鄭和順，電話：0922-491-008、0939-858-345。

台中、彰化、南投聯絡人：黃詩情；電話：0988-812-343、0980-812-343；林秋黎；電話：0937-431-166。

雲嘉南聯絡人：蔡忠盼，電話：(06)-233-5609、0919-113-366。

高屏澎聯絡人：楊維居，電話：(07)215-5128。

金門縣登記窗口：王賢姿；082-353432、0933-699287。

金門 清明節

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