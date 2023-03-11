輕忽年長聽損恐失智 專家：注意3點、50歲後定期檢查

年長者聽損常被忽略，但愈來愈多醫學研究發現，聽損若沒有矯正，可能因對外界刺激反應減少、大腦灰質變薄等多重原因，誘發失智症。況且，年長者聽不見常反應「蛤！」但「蛤」一聲，可能讓大腦多做工增加自由基、廢物等，而提升失智風險。醫師表示，若發現年長者說話愈來愈大聲，看電視的電視聲音也愈開愈大，應盡速安排長者檢查聽力，並建議50歲以上民眾應進行聽力檢測。

長期關注年長者聽力的婦聯聽覺健康社會福利基金會暨台北至德聽語中心新址今正式啟用。基金會董事長鍾張培士說，基金會過去多專注兒童聽損及早療，隨後走向多元化及社區化照顧，近年來，關注於年長者聽力問題。

「年長者聽損往往是在不自知下，可能是10多年來漸進性發生，但發現時，聽損可能已屬中重症，十分嚴重。」今參與啟用活動的中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心副院長陳光超說，如果要知道自己有沒有聽損，必須詳細檢查，若等到聽不到才檢查，可能為時已晚。

陳光超表示，年長者如果只有輕度聽損，因還能聽到聲音，不需使用助聽器，難以自知已有聽損問題，若聽損惡化到需使用助聽器時，又可能因一時感受外界聲音過大而不適應，許多人認為，助聽器就像戴上眼鏡就能立刻解決問題，「這是錯誤觀念」，因助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、練習的過程。

陳光超說，若發現家人說話愈來愈大聲，看電視時的電視聲音也愈來愈大，或是對外界的呼叫聲反應遲頓，應盡速安排就醫檢查聽力。

婦聯聽覺健康社福基金會執行長管美玲說，聽損防範方面，目前最重要的是「專業人力及能力不足」，讓城鄉資源分佈出現差距，年輕族群聽損不僅是聽力損失，也可能以注意力不足、學習障礙等方式表現，而隨著即將進入超高齡社會，65歲以上年長者聽力及大腦退化情形都須持續關注，戴助聽器後更需要專業團隊介入協助。

婦聯聽覺健康社福基金會研究發展部組長張憶萍說，聽損可能會進一步造成聽損者心理、大腦認知功能受損，因此國人最好於40歲以上開始注意聽力的變化，以預防發生失智症，基金會從去年至今已輔導近百人聽損者，包括聽力評估、尋找合適助聽器、同時教導照顧者相關照顧技巧，以進行大腦整合訓練，為聽損者創造更好的生活。