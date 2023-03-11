快訊

經典賽／中國氣力放盡7局遭澳扣倒 本屆第一隊淘汰出局

40多歲女打AZ疫苗後8天發燒頭痛 引發血栓獲賠60萬救濟金

連3天跌破萬例 今本土+8444、估未來1周不超過9千例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明晚冷氣團南下1張圖看雨區範圍 北台灣轉濕冷又強風

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣。記者林俊良／攝影
今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣。記者林俊良／攝影

明天晚上要變天了。中央氣象局說，明晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。

氣象局說，今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨；明天東半部地區有局部短暫雨，北部地區及馬祖亦將轉為局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

今晚至明天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局說，明天白天仍偏暖，明晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，各沿海風力也將快速增強，尤其在台灣海峽北側的沿海，有機會出現10至11級左右的強陣風。

降雨方面，東半部地區有局部短暫雨，北部地區中午過後亦將轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；在冷空氣南下前，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

下周一至下周二清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，下周二白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。

下周一東半部地區、北部山區及基隆北海岸有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，降雨到下半天逐漸趨緩，下周二各地轉為晴到多雲的天氣。

下周三至下周五輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

18日至20日東半部及北部地區有局部降雨的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
今天天氣。圖／氣象局提供
今天天氣。圖／氣象局提供
一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
強風提醒。圖／氣象局提供
強風提醒。圖／氣象局提供

冷氣團 氣象局

延伸閱讀

好天氣要沒了！明高溫上看28度 周日冷空氣一夜降10度

經典賽／日本首戰勝中國 收視率41.9%史上第2高

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

高雄日夜溫差20度 「這天」冷氣團南下低溫探12度

相關新聞

中南部旱象何時解 氣象局：3月下旬可能有一波春雨降臨

中南部旱象持續，民眾期待春雨為水庫解渴。中央氣象局發布月長期天氣展望（3月11日至4月7日），「報氣候 - 中央氣象局」...

南橫梅山口落石人車管制 甲仙工務段機動邊坡清理

南橫公路台20臨105線14.4K處，為梅山口到天池路段，今天上午10時許，疑似邊坡落石坍方，一度阻礙道路通行，聯合新聞...

即將迎來連續3年極光大爆發！育空每年賞光日達200天

被稱為「集地表最強絕景於一身」的加拿大育空地區，每隔11年才有一次的太陽週期巔峰即將來到，根據科學家預測，自2023年起...

宜蘭「捐血送蛋」第一場人潮踴躍 預計可募得300袋血

全台鬧蛋荒，血庫也吃緊，宜蘭正神名黨將兩者結合，推出「捐血送蛋」的優惠，今天是第一場，截至中午已募得105袋血，預計到下...

明晚冷氣團南下1張圖看雨區範圍 北台灣轉濕冷又強風

明天晚上要變天了。中央氣象局說，明晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。

全台交易量降但房價持續攀高 想等降價可挑這些區域

原先熱到發燙的房市，在央行啟動升息後迅速冷卻，甚至一堆買方苦苦等著房市跌到合理價，但儘管房市交易量下降，房價仍持續攀高，尤其豪宅價格更是在去年第四季續揚。據財團法人金融聯合徵信中心資料，雙北、台中、高雄的豪宅近幾個月價格都不回頭，尤其新北漲幅逾兩成居冠；專家認為，雙北等特定地區房價有撐，民眾如果要等房子降價再買，有些地區是有機會的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦