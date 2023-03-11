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明晚冷氣團南下1張圖看雨區範圍 北台灣轉濕冷又強風
明天晚上要變天了。中央氣象局說，明晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。
氣象局說，今天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨；明天東半部地區有局部短暫雨，北部地區及馬祖亦將轉為局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
今晚至明天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
氣象局說，明天白天仍偏暖，明晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，各沿海風力也將快速增強，尤其在台灣海峽北側的沿海，有機會出現10至11級左右的強陣風。
降雨方面，東半部地區有局部短暫雨，北部地區中午過後亦將轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；在冷空氣南下前，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
下周一至下周二清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚亦偏冷，下周二白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。
下周一東半部地區、北部山區及基隆北海岸有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，降雨到下半天逐漸趨緩，下周二各地轉為晴到多雲的天氣。
下周三至下周五輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。
下周一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。
18日至20日東半部及北部地區有局部降雨的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。
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