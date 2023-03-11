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陳吉仲視察高雄抗旱灌溉整備 將規畫調蓄池留住高雄水

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
農委會主委陳吉仲視察高雄抗旱灌溉整備情況，強調確保一期水稻與相關作物不受影響。記者蔡容喬／攝影
農委會主委陳吉仲視察高雄抗旱灌溉整備情況，強調確保一期水稻與相關作物不受影響。記者蔡容喬／攝影

南部地區已超過575天未有大雨以上降雨，目前高屏溪流量僅6.4cms，水情嚴峻，農委會主委陳吉仲今上午偕同立委林岱樺、許智傑，高雄市府祕書長郭添貴等人至高雄曹公圳抽水站，視察高雄112年1期作抗旱灌溉整備情況。陳吉仲說，將責成農水署全力執行抗旱應變措施，確保高雄地區一期水稻與相關作物不受影響，國家糧食安全無虞。

此外，農水署高雄管理處也提出與高市府合作，在大樹人工重要濕地計畫14公頃範圍內，設置生態調蓄池的構想，在豐水期留住一定規模的水量，並兼顧涵養生態，解決高雄長期以來「有水無庫」的困境。此規畫獲得林岱樺、許智傑認同，將積極向中央爭取9億元建設經費。

高雄地區今年累積降雨量為歷年同期平均值4成，目前高屏溪河川流量僅6.4cms，為歷年同期37%，水情嚴峻。高雄主要灌溉水源包括旗山溪、高屏溪及二仁溪，近來河川流量驟降，灌溉缺水率逾3成，因應3月底、4月初農作將進入抽穗期，需要大量灌溉用水，農水署高雄管理處嚴陣以待，採取分區輪灌、降低尖峰用水量、抽取河川及區域排水補助水源、啟動抗旱水井等抗旱措施，提供農民灌溉服務。

陳吉仲說，面臨乾旱挑戰，一定要確保高雄地區一期水稻與相關作物不受影響，將責成農水署全力執行抗旱應變措施，第一關插秧期已經度過，接著3月底抽穗期生產也不受影響；其次，因應極端氣候影響建立韌性農業，針對高雄14公頃生態調蓄池建設，農委會將與高市府共同規畫執行，另將針對農損公告補助、灌溉系統提升外，其他氣候相關調適策略，包括農業保險、研發抗高溫乾旱及病蟲害的種子種苗，農作生產調節等策略都會持續進行，確保國家糧食安全無虞。

農水署高雄管理處處長呂文豪表示，因應水情枯旱，已成立應變小組，實施「找水、配水、導水」等對策。各工作站盤點河川、區域排水、農田排水、公有及民間水井等替代水源；各灌區實施輪流灌溉，同水系灌區如旗山溪灌區及二仁灌區精準配水，相互調度支援，因應用水尖峰需求。在「導水」部分，更由河川局整理旗山溪、荖濃溪及高屏溪河道，導回遠離取水口的河水，增加取水量。除機動調整供灌策略與抗旱措施，也籲請農民配合相關抗旱措施，積極節水灌溉，共同渡過大旱。

農委會主委陳吉仲視察高雄抗旱灌溉整備情況，強調確保一期水稻與相關作物不受影響。記者蔡容喬／攝影
農委會主委陳吉仲視察高雄抗旱灌溉整備情況，強調確保一期水稻與相關作物不受影響。記者蔡容喬／攝影
農水署高雄管理處提出在大樹人工濕地計畫14公頃範圍內設置生態調蓄池，留住一定規模水量，解決高雄長期以來「有水無庫」的困境。圖為曹公圳抽水站，記者蔡容喬／攝影
農水署高雄管理處提出在大樹人工濕地計畫14公頃範圍內設置生態調蓄池，留住一定規模水量，解決高雄長期以來「有水無庫」的困境。圖為曹公圳抽水站，記者蔡容喬／攝影

抗旱 高屏溪 陳吉仲

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