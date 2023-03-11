外木山汫水澳景觀餐車啟動 金山芋圓王經營享美麗海景
交通部觀光局北觀處為加強基隆、北海岸旅遊休憩品質及遊客服務，3月正式將外木山汫水澳遊憩據點交由金山芋圓王經營管理，邀請遊客一起來品嘗基隆、北海岸特色甜點，可享美麗海景，聆聽海浪拍打岩石的聲音。
基隆外木山汫水澳位於外木山情人湖濱海大道湖海路一段， 海岸礁岩長年經海水沖蝕，形成各式各樣特殊形狀的礁石，遊客沿著步道行走，可遠眺基隆嶼、看大船入港，是休閒及健行的最佳地點。
北觀處代理處長游麗玉說，現場同時提供旅遊諮詢、緊急事故通報、自行車免費打氣等服務，讓遊客享受安全、舒適及便利的遊憩體驗。
由金山芋圓王經管之汫水澳行動式遊客服務站，除提供地方特色甜品芋圓之外，另外提供石門區箴品茶研的阿里磅鐵觀音、金山區金山紅的芋圓王限量乳酪蛋糕等產品，讓遊客可以充分感受基隆北海岸地區特色的在地體驗。
為鼓勵民眾一起為地球環境貢獻心力，金山芋圓王提供參與淨灘活動的民眾15%的折扣，凡遊客出具參與淨灘活動照片者，即可享有折扣，歡迎遊客於淨灘之後，犒賞自己一份在地甜品，飽覽海天一色風光。
營業時間為每日下午2時到晚間7時30分，建議拜訪前可先於Google搜尋頁查詢金山芋圓王（景觀餐車店），以避免撲空。
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