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即將迎來連續3年極光大爆發！育空每年賞光日達200天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
每年秋季時還可以在育空體驗無與倫比的獨木舟賞極光行程。圖／育空旅遊局提供
每年秋季時還可以在育空體驗無與倫比的獨木舟賞極光行程。圖／育空旅遊局提供

被稱為「集地表最強絕景於一身」的加拿大育空地區，每隔11年才有一次的太陽週期巔峰即將來到，根據科學家預測，自2023年起至2025年期間，踴躍的太陽黑子活動將為地表帶來攀升的極光出現頻率，也將成為觀賞極光的絕佳時機。為迎接這場極光大爆發，育空地區、加拿大航空與旅遊業者準備積極推廣育空之美。

育空地區處處可收壯麗狂野的天然景色，包括全球最大面積的非極地冰原與加拿大第一高峰等罕見地貌；這裡同時也是神秘極光秀的發源地，旅客們能透過各種意想不到的方式捕捉絢麗光束，像是從地面、高空飛機、雪地越野單車甚至獨木舟，都能輕鬆一圓極光夢。

育空地區位於加拿大西北部，平均每年可賞極光日超過200天、尤其是每年8月至4月中旬為最佳觀賞季節，值此每11年一度的極光大爆發期間，很有機會從飛往育空地區的航班或是住宿飯店的窗外，直接目睹色彩光帶舞動在夜空的震撼畫面。

育空地區的首都白馬市，即可提供多種極光旅遊行程供旅客預訂，包括預約專人接送前往白馬市郊區，置身在暗黑的荒野大地觀看最炫目的極光爆擊；也可在昔日淘金者和捕獵者所使用的探礦者帳篷中，溫暖而從容等待極光的降臨；或是走進由燃木桶式烤爐加溫的烤麵包店，聆聽當地導遊講述一段段北境生活、冰天雪地裡的冒險故事，一邊享用著手工現做的噴香楓糖漿太妃糖甜點。

被譽為「淘金夢天堂」的道森市，當地旅行社Klondike Experience推出獨家極光旅遊行程（每年僅在2月至10月期間推出），該行程將安排專車接送至城外、猶如絕

世秘境般的極光觀賞專區，不僅在沿途可享受絕美景致，也將在專區欣賞到令人此生難忘的極光景色，並安排在充滿原野風味的營火旁品嘗在地風味小吃及熱飲，還有導遊在旁繪聲繪影訴說著該地區流傳百年的奇聞軼事。

適逢北美史上最著名的「克朗代克淘金熱」即將邁向125周年（2023年8月），為白馬市與道森市的觀光魅力更添傳奇色彩，在此也能展開令人大開眼界的加拿大古老原住民文化探訪之旅。

育空地區是加拿大的三個地區之一，位於加拿大西北方，總面積為482,443平方公里。擁有富饒的土地、壯闊的山景、狂野的河流與清澈的湖泊，其中近80%土地面積仍保持原始的荒野風貌。此地擁有加拿大最高峰、世界上最大的非極地冰原、北美主要水系起源育空河，以及種類繁多的野生動物。

由於保持原始的天然地貌、多樣的生態系統和相對稀少的人口，使育空地區成為北美當地稀有物種的避風港，如北美馴鹿、狼和灰熊，以及數百萬隻候鳥，皆棲息於此。

台北飛往白馬市可經東京及首爾轉機，全程行李可直掛至目的地。圖／加拿大航空提供
台北飛往白馬市可經東京及首爾轉機，全程行李可直掛至目的地。圖／加拿大航空提供
白馬市即將迎來連續3年極光大爆發的賞光期。圖／育空旅遊局提供
白馬市即將迎來連續3年極光大爆發的賞光期。圖／育空旅遊局提供
育空地區的狗拉雪橇行程，是一場精彩刺激的雪地奔馳體驗。圖／育空旅遊局提供
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極光 加拿大

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