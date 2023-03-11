宜蘭「捐血送蛋」第一場人潮踴躍 預計可募得300袋血

原先熱到發燙的房市，在央行啟動升息後迅速冷卻，甚至一堆買方苦苦等著房市跌到合理價，但儘管房市交易量下降，房價仍持續攀高，尤其豪宅價格更是在去年第四季續揚。據財團法人金融聯合徵信中心資料，雙北、台中、高雄的豪宅近幾個月價格都不回頭，尤其新北漲幅逾兩成居冠；專家認為，雙北等特定地區房價有撐，民眾如果要等房子降價再買，有些地區是有機會的。

2023-03-11 13:54