宜蘭「捐血送蛋」第一場人潮踴躍 預計可募得300袋血
全台鬧蛋荒，血庫也吃緊，宜蘭正神名黨將兩者結合，推出「捐血送蛋」的優惠，今天是第一場，截至中午已募得105袋血，預計到下午4點活動結束可募得300袋。正神名黨主席許榮德表示，每年辦捐血，今年來的人特別多。
正神名黨「同心同德，永續傳愛捐血」活動今年舉辦2場，第一場是今天上午9時到下午4時，在礁溪麒麟大飯店前廣場，捐1袋血250cc可從雞蛋禮盒、面膜教父禮盒、新月影城電影票、沐谷溫泉會館湯券中4選2；第二場4月1日辦在宜蘭市新月廣場，贈品相同。
許榮德說，他每年都會辦捐血活動，去年底申請本次活動，前2個月確定排到今天與4月1日舉辦；過年時就向福壽生態農場預定牧草雞蛋，日前送到，安全新鮮。雞蛋禮盒重3斤，約含28到30顆雞蛋，足供一般家庭一周食用。
許榮德表示，到中午為止，募得105袋血，已有155人登記，狀況較往年更為踴躍，捐血車只有1輛，民眾得排隊捐血；贈品雖是4選1，雞蛋限量100盒，蛋荒之下大家都不會放過。許榮德估計今天能募得300袋血，4月1日辦在宜蘭市，有望募集更多。
宜蘭捐血站長戴靜宜表示，目前台北捐血中心A型血與O型血存量都低於安全庫存量標準7天；宜蘭平均每日須用血120袋，民眾平日要上班捐血意願較低，病人用血不分平日假日，希望假日能透過各種活動鼓勵民眾捐血，補充血庫存量。
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