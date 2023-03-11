影／南橫梅山口今落石一度道路中斷 公總出動蜘蛛人：2月地震頻繁

南橫公路台20臨105線14.4K、梅山口到天池路段，今天上午約10點傳出有落石造成道路中斷，適逢好天氣民眾出遊，影響車流受阻。公路總局甲仙工務段長陳正偉指出，該路段2月起就因地震導致土石鬆動，陸續有碎石掉落情形，今天上午發現碎石數量增多，已請廠商進一步處理，目前已解除管制，無造成人員傷亡。

陳正偉表示，上個月起因地震頻繁導致土石鬆動，於南橫公路梅山口前方14.6公里及16.1公里處陸續發生有碎石掉落情形，雖然過去不定時會有類似情況發生，但今天清晨保全巡視時發現14.6公里處碎石掉落頻率及數量明顯增加，第一時間請廠商緊急處置，於邊坡清理既有浮動碎石，後續會再觀察，若持續有鬆動會進一步處理。

公路總局也說，今早經保全巡視通報零星碎石，第一時間調派蜘蛛人辦理落石刷坡清理作業，前後道路進行機動管制，約2、30分鐘已開放通行，並於中午12點完成刷坡清理，解除管制作業。

陳正偉說，刷坡清理作業期間，於遠端梅山口及天池管制哨實施每整點放行10分鐘人車管制，原定2點後就禁止車輛上山，一路管制到下午5點，車輛需全部下山完畢，因刷坡作業已階段性完成，因此同步全面解除管制。

他也說，該路段平日車潮約為每日1千多輛次，假日2千多輛次，今天與一般假日車潮差不多，管制結束後車流大致順暢。