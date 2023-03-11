全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 遊客湧入

名列全球十大最美花道的「白河林初埤木棉花季」今天開幕，目前當地木棉花開已近五成，綿延兩公里的花道吸引許多遊客來欣賞漂亮盛開的木棉花。白河區長董麗華表示，活動結合在地社區、鄰近區域青農及商家，在農夫市集跨域行銷台南特色景點及產業美食。

市長黃偉哲表示，感謝前人種樹、使後人乘涼，有賴歷任鎮長、區長、鄉親的照顧，木棉花季一年比一年更盛大，已經打造出旅遊好口碑，歡迎來賞花的民眾也到鄰近的後壁參觀蘭展、白河關子嶺泡溫泉、東山品嚐咖啡，春季賞花來台南玩最適合。

董麗華表示，今天起到26日還有攝影比賽、定點導覽、贈苗、消費滿額集點送好禮及美景打卡贈好禮等等一系列活動，還有星期二樂團展演，傍晚由街頭藝人帶來熱鬧的氣球秀及競技扯鈴演出，搭配微波粼粼的湖面與美麗花景，希望提供民眾春遊好去處，「水天一色生態與文化的天然饗宴，絕對值得民眾前來探訪一番」。