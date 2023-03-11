快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 遊客湧入

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝

名列全球十大最美花道的「白河林初埤木棉花季」今天開幕，目前當地木棉花開已近五成，綿延兩公里的花道吸引許多遊客來欣賞漂亮盛開的木棉花。白河區長董麗華表示，活動結合在地社區、鄰近區域青農及商家，在農夫市集跨域行銷台南特色景點及產業美食。

市長黃偉哲表示，感謝前人種樹、使後人乘涼，有賴歷任鎮長、區長、鄉親的照顧，木棉花季一年比一年更盛大，已經打造出旅遊好口碑，歡迎來賞花的民眾也到鄰近的後壁參觀蘭展、白河關子嶺泡溫泉、東山品嚐咖啡，春季賞花來台南玩最適合。

董麗華表示，今天起到26日還有攝影比賽、定點導覽、贈苗、消費滿額集點送好禮及美景打卡贈好禮等等一系列活動，還有星期二樂團展演，傍晚由街頭藝人帶來熱鬧的氣球秀及競技扯鈴演出，搭配微波粼粼的湖面與美麗花景，希望提供民眾春遊好去處，「水天一色生態與文化的天然饗宴，絕對值得民眾前來探訪一番」。

董麗華說，假日期間為維持遊客賞花秩序，主要賞花區內的道路及水利地上禁止停車及攤販設攤。為使區域交通順暢，請賞花民眾多利用大眾運輸工具，假日可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」( 網址：http://tourguide.tainan.gov.tw/newtnbusweb/ )網站查看。

全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 ，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝
全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成，各地遊客湧入。記者周宗禎／翻攝

賞花 白河 台南

延伸閱讀

運動i台灣基隆首場暖暖2千人健走 4公里賞花抽腳踏車

台南3月賞花攻略 跟著「南國花都」賞花地圖不錯過美景

汐止姜子寮路成杜鵑花大道 上千株盛開好美

最美花廊來了！ 精選台南賞花4景點「林初埤木棉花道、紅白九重葛、金黃風鈴木」一次收藏

相關新聞

中南部旱象何時解 氣象局：3月下旬可能有一波春雨降臨

中南部旱象持續，民眾期待春雨為水庫解渴。中央氣象局發布月長期天氣展望（3月11日至4月7日），「報氣候 - 中央氣象局」...

南橫梅山口落石人車管制 甲仙工務段機動邊坡清理

南橫公路台20臨105線14.4K處，為梅山口到天池路段，今天上午10時許，疑似邊坡落石坍方，一度阻礙道路通行，聯合新聞...

台北春季四大必訪勝地「捷運紅線一日賞花趣」攻略看這

時序進入春天，「2023花IN台北」推出捷運紅線一日賞花趣的攻略地圖，集結當季盛開各式花，邀請民眾來去「北投賞海芋、士林...

影／南橫梅山口今落石一度道路中斷 公總出動蜘蛛人：2月地震頻繁

南橫公路台20臨105線14.4K、梅山口到天池路段，今天上午約10點傳出有落石造成道路中斷，適逢好天氣民眾出遊，影響車...

台中通勤月票最低299元 何欣純批沒台鐵、藍營發文反擊

台中市長盧秀燕昨公布中台灣生活圈交通月票方案，台中市民在市內通勤，搭捷運、公車和公共自行車套票，最低只要299元，至於中...

東北季風海象不佳影響 13日綠島航班全天取消

受東北季風海象不佳影響，東部航務中心轉船公司通告3月13日台東往返綠島航班全天取消；另明天3月12日上午11點30分加開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦