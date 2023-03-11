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南橫梅山口落石人車管制 甲仙工務段機動邊坡清理

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
南橫公路禮觀路段未防止落石坍塌傷及用路人，人車較少時，會進行邊坡刷坡作業，短暫管制通行。畫面取自臉書社團南橫山林同好社
南橫公路禮觀路段未防止落石坍塌傷及用路人，人車較少時，會進行邊坡刷坡作業，短暫管制通行。畫面取自臉書社團南橫山林同好社

南橫公路台20臨105線14.4K處，為梅山口到天池路段，今天上午10時許，疑似邊坡落石坍方，一度阻礙道路通行，聯合新聞網向甲仙工務段長陳正偉求證，陳指出，近日因工務段人員辦理緊急刷坡，該路段平時見車少就會稍作機動管制，但中午前即會將路面復原，不會對用路人實施管制，可自由通行。

陳正偉進一步說明，台20線臨105便道14.6k禮觀路段，今早自上午5時許經保全巡視通報，發現有零星落石滑動，雖道路仍可通行，但為維護用路人行車安全，甲仙工務段第一時間緊急調派蜘蛛人辦理落實刷坡清理作業。

陳指出，自上午7時道路開放前，已完成零星落石清理，而當時前後道路進行機動管制，僅40分鐘限制車輛通行，屬道路安全維護作為，非交通阻斷，至於刷坡清理作業，在正午前已完成，並解除管制作業

為了避免用路人等候，陳正偉說明，南橫公路遠端在梅山口(0k)及天池管制哨(25k)處，設有保全人員逐一作交通宣導，讓用路人行經該處，可配合現地交管作業，以維行車安全。

落石 南橫

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