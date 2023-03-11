快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

搶攻演唱會商機 業者推出憑票根享優惠

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
位於楠梓的Mymine我的私房飲精品氣泡飲推出專屬優惠，即日起到19日民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，即可用半價購買限定氣泡飲組合。記者劉學聖／攝影
位於楠梓的Mymine我的私房飲精品氣泡飲推出專屬優惠，即日起到19日民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，即可用半價購買限定氣泡飲組合。記者劉學聖／攝影

高雄今年4月前將有23場演唱會，為了留住歌迷，高雄市文化局特別在駁二規劃「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，另外也有飲料業者推憑韓國女團BLACKPINK票根，半價購買限定氣泡飲組合，高雄市觀光局也聯合在地店家的「加食延暢」促進演唱會經濟行動，全市12家百貨及逾百家餐酒館、酒吧及宵夜等店家，都祭出多樣化優惠，希望能創造更多的演唱會經濟。

今年高雄眾星雲集，上半年就有超過20場演唱會，高市府也聯合民間業者推出優惠全力拚演唱會經濟。「晶英國際行館」憑票根贈送下次入住升等券1張。「高雄翰品酒店」推出憑演唱會票根享品日料用餐9折優惠。「中央公園英迪格酒店」PIER NO.1高空酒吧，只要消費滿低消即可兌換精選特調2選1。包含台灣滷味博物館、FLOMO富樂夢觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、宏裕行花枝丸館及裕賀牛觀光工廠等只要憑票根通通免費入館。相關優惠資訊都會在加食延暢活動官網（https://www.khafterparty.com/）更新公告或上高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。

針對這次高雄的BLACKPINK演唱會，位於楠梓的Mymine我的私房飲精品氣泡飲推出專屬優惠，即日起到19日民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，就可以用120元的買一送一優惠價，購買原價240元專屬限定粉紅氣泡+檸檬咖啡氣泡優惠雙搭組合。另外，也可用275元購買原價420元BLACKPINK限量版套餐。套餐內容【BG韓式炸雞】雞塊20塊裝+粉紅優格醬，以及1組2瓶限量飲品。

為了留住歌迷，高雄市文化局特別在駁二規劃「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，民眾只要憑票根就可享優惠。記者劉學聖／攝影
為了留住歌迷，高雄市文化局特別在駁二規劃「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，民眾只要憑票根就可享優惠。記者劉學聖／攝影
位於楠梓的Mymine我的私房飲精品氣泡飲推出專屬優惠，即日起到19日民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，即可用半價購買限定氣泡飲組合。記者劉學聖／攝影
位於楠梓的Mymine我的私房飲精品氣泡飲推出專屬優惠，即日起到19日民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，即可用半價購買限定氣泡飲組合。記者劉學聖／攝影
為了留住歌迷，高雄市文化局特別在駁二規劃「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，民眾只要憑票根就可享優惠。記者劉學聖／攝影
為了留住歌迷，高雄市文化局特別在駁二規劃「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，民眾只要憑票根就可享優惠。記者劉學聖／攝影

演唱會

延伸閱讀

不止高鐵票根！電影票根也熱賣 網揭「關鍵原因」：超好用

BLACKPINK Rosé、Rosie Huntington都愛用 黑金絎縫包本季必備！

BLACKPINK高雄演唱會搶票還有機會！最終加開座位開賣時間曝光

狂！周湯豪高雄演唱會門票開賣 3分鐘就賣光

相關新聞

中南部旱象何時解 氣象局：3月下旬可能有一波春雨降臨

中南部旱象持續，民眾期待春雨為水庫解渴。中央氣象局發布月長期天氣展望（3月11日至4月7日），「報氣候 - 中央氣象局」...

南橫梅山口落石人車管制 甲仙工務段機動邊坡清理

南橫公路台20臨105線14.4K處，為梅山口到天池路段，今天上午10時許，疑似邊坡落石坍方，一度阻礙道路通行，聯合新聞...

台北春季四大必訪勝地「捷運紅線一日賞花趣」攻略看這

時序進入春天，「2023花IN台北」推出捷運紅線一日賞花趣的攻略地圖，集結當季盛開各式花，邀請民眾來去「北投賞海芋、士林...

台中通勤月票最低299元 何欣純批沒台鐵、藍營發文反擊

台中市長盧秀燕昨公布中台灣生活圈交通月票方案，台中市民在市內通勤，搭捷運、公車和公共自行車套票，最低只要299元，至於中...

東北季風海象不佳影響 13日綠島航班全天取消

受東北季風海象不佳影響，東部航務中心轉船公司通告3月13日台東往返綠島航班全天取消；另明天3月12日上午11點30分加開...

全球十大最美花道白河林初埤木棉花開近五成 遊客湧入

名列全球十大最美花道的「白河林初埤木棉花季」今天開幕，目前當地木棉花開已近五成，綿延兩公里的花道吸引許多遊客來欣賞漂亮盛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦