搶攻演唱會商機 業者推出憑票根享優惠
高雄今年4月前將有23場演唱會，為了留住歌迷，高雄市文化局特別在駁二規劃「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，另外也有飲料業者推憑韓國女團BLACKPINK票根，半價購買限定氣泡飲組合，高雄市觀光局也聯合在地店家的「加食延暢」促進演唱會經濟行動，全市12家百貨及逾百家餐酒館、酒吧及宵夜等店家，都祭出多樣化優惠，希望能創造更多的演唱會經濟。
今年高雄眾星雲集，上半年就有超過20場演唱會，高市府也聯合民間業者推出優惠全力拚演唱會經濟。「晶英國際行館」憑票根贈送下次入住升等券1張。「高雄翰品酒店」推出憑演唱會票根享品日料用餐9折優惠。「中央公園英迪格酒店」PIER NO.1高空酒吧，只要消費滿低消即可兌換精選特調2選1。包含台灣滷味博物館、FLOMO富樂夢觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、宏裕行花枝丸館及裕賀牛觀光工廠等只要憑票根通通免費入館。相關優惠資訊都會在加食延暢活動官網（https://www.khafterparty.com/）更新公告或上高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。
針對這次高雄的BLACKPINK演唱會，位於楠梓的Mymine我的私房飲精品氣泡飲推出專屬優惠，即日起到19日民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，就可以用120元的買一送一優惠價，購買原價240元專屬限定粉紅氣泡+檸檬咖啡氣泡優惠雙搭組合。另外，也可用275元購買原價420元BLACKPINK限量版套餐。套餐內容【BG韓式炸雞】雞塊20塊裝+粉紅優格醬，以及1組2瓶限量飲品。
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