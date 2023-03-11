聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北春季四大必訪勝地「捷運紅線一日賞花趣」攻略看這
時序進入春天，「2023花IN台北」推出捷運紅線一日賞花趣的攻略地圖，集結當季盛開各式花，邀請民眾來去「北投賞海芋、士林賞櫻花、中山賞玫瑰、大安賞杜鵑」，4大必訪勝地搭配周邊熱門景點與商圈，輕鬆搭捷運也能玩遍花展，免於深陷車流之苦。
攻略地圖包含3月開始的台北杜鵑花季、台北玫瑰展、竹子湖海芋季，以及展期持續的陽明山花季、三層崎花海。
公園處長黃淑如表示，台北杜鵑花季位在捷運大安森林公園站，以大安森林公園為主要展區，周邊可見台北市花「杜鵑」的身影，城南地區商圈舉辦導覽走讀、手作課程、文創市集及野餐日等活動，還能走訪台大杜鵑花節與永康商圈、公館商圈。
台北玫瑰展超過800種玫瑰，搭捷運到圓山站、轉乘公車可抵達花博公園新生園區，特色展區如五彩玫瑰園、育種家花園等，猶如步入歐風庭園，展期長達1個月，也可順道逛林安泰古厝、圓山站前的花博農民市集。
公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，捷運新北投站轉乘公車，來到3月14日登場的「竹子湖海芋季」，梯田、花牆、花海等豐富地形呈現海芋花海，創造視覺層次，吸引不少花友朝聖。接著走訪台版富良野花海的「三層崎花海」及新北投溫泉商圈，來趟北投賞花泡湯之旅。
另外，捷運士林站再轉公車，造訪吉野櫻與杜鵑盛開的「陽明山花季」，還有士林官邸玫瑰季、士林夜市商圈可以走走。
公園處表示，串聯春季花展的活動「花IN台北X糖村～甜蜜花季到此一遊」，凡於3月15日至4月6日在台北玫瑰展、台北杜鵑花季、竹子湖海芋季的專屬打卡看板前合影，上傳臉書粉專「公園新花漾」的指定貼文、完成任務，就有機會抽中聯名限量產品與紀念品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言