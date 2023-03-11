台北春季四大必訪勝地「捷運紅線一日賞花趣」攻略看這

時序進入春天，「2023花IN台北」推出捷運紅線一日賞花趣的攻略地圖，集結當季盛開各式花，邀請民眾來去「北投賞海芋、士林賞櫻花、中山賞玫瑰、大安賞杜鵑」，4大必訪勝地搭配周邊熱門景點與商圈，輕鬆搭捷運也能玩遍花展，免於深陷車流之苦。

攻略地圖包含3月開始的台北杜鵑花季、台北玫瑰展、竹子湖海芋季，以及展期持續的陽明山花季、三層崎花海。

公園處長黃淑如表示，台北杜鵑花季位在捷運大安森林公園站，以大安森林公園為主要展區，周邊可見台北市花「杜鵑」的身影，城南地區商圈舉辦導覽走讀、手作課程、文創市集及野餐日等活動，還能走訪台大杜鵑花節與永康商圈、公館商圈。

台北玫瑰展超過800種玫瑰，搭捷運到圓山站、轉乘公車可抵達花博公園新生園區，特色展區如五彩玫瑰園、育種家花園等，猶如步入歐風庭園，展期長達1個月，也可順道逛林安泰古厝、圓山站前的花博農民市集。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，捷運新北投站轉乘公車，來到3月14日登場的「竹子湖海芋季」，梯田、花牆、花海等豐富地形呈現海芋花海，創造視覺層次，吸引不少花友朝聖。接著走訪台版富良野花海的「三層崎花海」及新北投溫泉商圈，來趟北投賞花泡湯之旅。

另外，捷運士林站再轉公車，造訪吉野櫻與杜鵑盛開的「陽明山花季」，還有士林官邸玫瑰季、士林夜市商圈可以走走。