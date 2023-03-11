強冷空氣要來了 吳聖宇：明午後變天轉雨、晚起降溫

今明兩天之間天氣可能有很大的轉變，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天各地還是晴朗溫暖適合出遊的好天氣，明天午後起鋒面掠過加上東北季風冷空氣南下，北部、東半部將開始下雨，各地風勢明顯增強，晚間開始也會由北往南陸續降溫轉冷。

吳聖宇說，今天台灣還在暖空氣的範圍內，各地大致都是晴或多雲的天氣，沒有什麼明顯的下雨機會，各地白天高溫25-28度或以上，夜晚到清晨低溫則在15-18度間，日夜溫差的變化較大。

明天上午各地也還是一個多雲或晴的天氣，但是，吳聖宇說，明天中午過後隨著冷鋒尾端迅速掠過，後續東北季風開始增強並且夾帶冷空氣南下，北部、東北部、東部雲量增多，逐漸轉為有短暫陣雨的天氣。中南部變化不大，雲量可能增多，下雨機會仍低。

他表示，各地的風力也將陸續增強，尤其西半部沿海空曠地區，明天下午到晚間會由北往南先後出現強勁的偏北陣風，要留意強陣風的情況。

溫度方面，吳聖宇說，明晚起陸續轉涼變冷，北台灣的感受明晚就會比較明顯，中南部及花東地區可能要等到下周一才會比較顯著，溫度上的變化特別注意。

吳聖宇說，下周一受到強冷空氣持續南下的影響，乾空氣逐漸移入，水氣慢慢減少，北部、東半部清晨至上午仍有局部短暫陣雨，下午到晚間會漸轉為陰天到多雲的天氣，中南部則是維持多雲到晴。

吳聖宇表示，要提醒大家注意的是各地沿海空曠地區的風力仍然很大，尤其西半部沿海有8-10級強陣風發生的機會，要持續留意強風可能造成的影響。

溫度方面則是明顯感受到偏冷的一天，吳聖宇表示，尤其北台灣，預估北部、東北部還有花蓮一帶白天高溫只剩下16-19度，中部及台東地區高溫20-23度，南部地區高溫23-25度，明晚到14日清晨因為雲層減少，風減弱，要留意是否出現輻射冷卻作用的低溫，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區可能有10度或以下低溫發生的機會。

吳聖宇說，下周二白天起冷空氣就會減弱，空氣較偏乾，各地為多雲或有陽光的天氣，沿海風力明顯減弱，白天起溫度也將回升。

吳聖宇說，下周三到周五仍將維持較為穩定的好天氣，白天高溫持續回暖，不過夜晚清晨仍可能有局部較低溫度，尤其是輻射冷卻作用較明顯的時候，低溫出現的機會依然存在，早出晚歸的朋友請多留意穿搭上的準備。