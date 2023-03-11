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明晚鋒面挾冷空氣急轉冷 吳德榮：下周挑戰8度低溫

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫；下周一北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，濕冷轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦降。本報資料照片
明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫；下周一北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，濕冷轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦降。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明天白天，各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差大；北部12至29度，中部14至30度，南部13至31度，東部12至30度。

吳德榮說，天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；明晨西半部有起霧的機率；應注意相關訊息。

吳德榮表示，明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫；下周一北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，濕冷轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦降。

他說，下周二至周五天氣晴朗，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大，下周二、周三清晨將因強輻射冷卻而出現此波的最低氣溫。最新模擬的強度，以大陸冷氣團的機率為最高，台北測站約可降至13度或14度，下周二、周三清晨，部分平地最低氣溫將下探8度，應注意。

吳德榮 冷氣團

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