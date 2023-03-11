最快5月上路 中彰投苗通勤月票最低699元

台中市長盧秀燕昨公布中台灣生活圈月票方案，台中市民在市內通勤，搭捷運、公車和公共自行車套票，最低只要二九九元，外縣市民眾「吃到飽」則是五九九元。至於跨縣市的中彰投苗生活圈通勤月票最低也只要六九九元，比台北、高雄月票便宜不少，預計最快五、六月上路。

盧秀燕說，市民限定的月票價是全國最低「破盤流血價」，盼鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北中南生活圈推出通勤通學月票，北北基桃推動一二○○元月票，高雄市推通勤月票三九九元、南高屏全區九九九元。

盧秀燕昨公布中台灣月票，分為台中市區、中彰投苗區兩種，台中市民市內通勤月票二九九元、 非市民五九九元，可無限搭捷運、公車與公共自行車共三種運具；台中市民在中彰投苗生活圈內通勤，搭台鐵、捷運、客運、公車、自行車，月票六九九元，非台中市民九九九元。

台中市推動雙十公車政策，每年補助廿六億至廿八億元，台中市交通局長葉昭甫表示，市內大眾運輸通勤人口約一萬人，跨縣市約兩萬人，扣除中央補助，中市府每年支出約增加二至三億元。