快訊

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最快5月上路 中彰投苗通勤月票最低699元

聯合報／ 記者余采瀅江良誠林宛諭／連線報導
台中市長盧秀燕昨公布中台灣月票方案，中部地區月票分為台中市區與中彰投苗區，並細分成市民與非市民兩種價格。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕昨公布中台灣月票方案，中部地區月票分為台中市區與中彰投苗區，並細分成市民與非市民兩種價格。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕昨公布中台灣生活圈月票方案，台中市民在市內通勤，搭捷運、公車和公共自行車套票，最低只要二九九元，外縣市民眾「吃到飽」則是五九九元。至於跨縣市的中彰投苗生活圈通勤月票最低也只要六九九元，比台北、高雄月票便宜不少，預計最快五、六月上路。

盧秀燕說，市民限定的月票價是全國最低「破盤流血價」，盼鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北中南生活圈推出通勤通學月票，北北基桃推動一二○○元月票，高雄市推通勤月票三九九元、南高屏全區九九九元。

盧秀燕昨公布中台灣月票，分為台中市區、中彰投苗區兩種，台中市民市內通勤月票二九九元、 非市民五九九元，可無限搭捷運、公車與公共自行車共三種運具；台中市民在中彰投苗生活圈內通勤，搭台鐵、捷運、客運、公車、自行車，月票六九九元，非台中市民九九九元。

台中市推動雙十公車政策，每年補助廿六億至廿八億元，台中市交通局長葉昭甫表示，市內大眾運輸通勤人口約一萬人，跨縣市約兩萬人，扣除中央補助，中市府每年支出約增加二至三億元。

國民黨中市議員陳政顯認為，月票可促進民眾搭乘大眾運輸意願，希望中央多挹注經費。立委何欣純則說，台中幅員遼闊，二九九方案未包括台鐵，不符合通勤通學所需。民眾看法也兩極，有民眾認為，與其提供月票優惠，不如增加公車班次更實在，也有民眾開心地說，市民月票六九九元真的省很大。

台中市長盧秀燕昨公布中台灣月票方案，中部地區月票分為台中市區與中彰投苗區，並細分成市民與非市民兩種價格。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨公布中台灣月票方案，中部地區月票分為台中市區與中彰投苗區，並細分成市民與非市民兩種價格。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨公布中台灣月票方案，中部地區月票分為台中市區與中彰投苗區，並細分成市民與非市民兩種價格。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨公布中台灣月票方案，中部地區月票分為台中市區與中彰投苗區，並細分成市民與非市民兩種價格。圖／台中市政府提供

公車 自行車

延伸閱讀

全國最低！盧秀燕：通勤月票299起 何欣純批：竟然沒台鐵

高虹安發布3局處長新人事 他曾是盧秀燕小內閣一員

全台水情吃緊 盧秀燕向中央提3點建議 顧好中部用水

教師加班補休一國多制 盧秀燕宣布中市教師補休假延長為2年

相關新聞

好天氣要沒了！明高溫上看28度 周日冷空氣一夜降10度

中央氣象局表示，明天(11日)各地仍為多雲到晴天氣，西半部地區日夜溫差大，白天中南部地區高溫可達28度，僅東半部有零星短...

大陸驚見沙塵暴 環保署：周日將對台微量影響 整體空品會好轉

台灣這幾日西半部幾乎無風，汙染物容易累積，因此西半部地區空品差，中央氣象局局長鄭明典觀測到，北風快速難推，前緣有明顯揚沙...

超商電鍋沒有茶葉蛋改擺這「蛋」 網友笑：懂行銷

國內持續蛋荒，網友張巧雯在「路上觀察學院」臉書社團PO出某超商的茶葉蛋電鍋照片（ https://www.faceboo...

Q2團費參考價出爐！日本這區漲最多 南韓比疫情前便宜

疫後國人瘋出國，中華民國旅行業品質保障協會公布今年第2季（4至6月）團費合理價格，以最受國人歡迎的日本來看，大阪地區適逢...

德基水庫剩65% 水利署：農業用水高峰期

德基水庫上週前水位仍在八成以上，迄今已下探到65.5%，讓人擔心中部是否又要面臨大旱。對此，經濟部水利署指出，水位下降主...

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

嘉義阿里山英迪格日前遭民眾抱怨，除了業者以「浮動價格」開出兩晚6萬9千元的高房價，全部房型還一定都會看到鐵皮屋。然而，律師林智群眼尖發現，阿里山英迪格的官網居然是簡體中文，直言「這個公關真的不行」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦