聽新聞
test
0:00 / 0:00
最快5月上路 中彰投苗通勤月票最低699元
台中市長盧秀燕昨公布中台灣生活圈月票方案，台中市民在市內通勤，搭捷運、公車和公共自行車套票，最低只要二九九元，外縣市民眾「吃到飽」則是五九九元。至於跨縣市的中彰投苗生活圈通勤月票最低也只要六九九元，比台北、高雄月票便宜不少，預計最快五、六月上路。
盧秀燕說，市民限定的月票價是全國最低「破盤流血價」，盼鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。
行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，在北中南生活圈推出通勤通學月票，北北基桃推動一二○○元月票，高雄市推通勤月票三九九元、南高屏全區九九九元。
盧秀燕昨公布中台灣月票，分為台中市區、中彰投苗區兩種，台中市民市內通勤月票二九九元、 非市民五九九元，可無限搭捷運、公車與公共自行車共三種運具；台中市民在中彰投苗生活圈內通勤，搭台鐵、捷運、客運、公車、自行車，月票六九九元，非台中市民九九九元。
台中市推動雙十公車政策，每年補助廿六億至廿八億元，台中市交通局長葉昭甫表示，市內大眾運輸通勤人口約一萬人，跨縣市約兩萬人，扣除中央補助，中市府每年支出約增加二至三億元。
國民黨中市議員陳政顯認為，月票可促進民眾搭乘大眾運輸意願，希望中央多挹注經費。立委何欣純則說，台中幅員遼闊，二九九方案未包括台鐵，不符合通勤通學所需。民眾看法也兩極，有民眾認為，與其提供月票優惠，不如增加公車班次更實在，也有民眾開心地說，市民月票六九九元真的省很大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言