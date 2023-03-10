好天氣要沒了！明高溫上看28度 周日冷空氣一夜降10度
中央氣象局表示，明天(11日)各地仍為多雲到晴天氣，西半部地區日夜溫差大，白天中南部地區高溫可達28度，僅東半部有零星短暫雨。周日午後冷空氣南下，入夜各地明顯降溫，下周二清晨將迎來最低溫，局部空曠地區有10度以下機率。
氣象局預報員廖經翔指出，明天西半部日夜溫差大，僅花東地區有零星短暫雨，午後南部山區雲量增多可能有零星雨勢，清晨北部及中部地區低溫約16、17度，南部及花東地區約17、18度，白天北部高溫約27度，中南部地區高溫則達28度。
廖經翔表示，周日午後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有局部雨勢，入夜後冷空氣發威，各地氣溫明顯下降，北部地區與低溫約16度，與白天高溫將相差10度。
他指出，這波冷空氣將一路影響至下周二，最冷時間點為周二清晨，北部及中部地區約12、13度，局部空曠地有機會達10度以下，南部地區約為15度，白天起冷空氣減弱，各地將逐漸回暖，接下來一周目前看起來沒有冷空氣。另外，他也說，明後天西半部及馬祖地區有局部霧，提醒民眾留意能見度。
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