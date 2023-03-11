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孤老危機─澎湖篇／照顧獨老 管區串門子陪聊

聯合報／ 記者張瀞文／澎湖報導
馬公分局文澳所警員王子清（右）換勤區前，還特地探視獨居的黃金蓮阿嬤。記者潘俊宏／攝影
馬公分局文澳所警員王子清（右）換勤區前，還特地探視獨居的黃金蓮阿嬤。記者潘俊宏／攝影

望安鄉議員陳佩真是將軍嶼長大的孩子，曾經當過村里幹事，她知道每個將軍村居民的故事、每個老人家白天出沒地點，發現少了人就問一下，不曾「漏接」獨居老人

每個島也都有派出所，老人家叫員警「管區」，這些「管區」都可說出轄區內有幾位獨居、家裡狀況、每日作息，多數老人家也喜歡和他們聊天。

馬公分局鎖港派出所警員陳瑞融每次巡邏都會特別到剝魚寮看看聚集的老人，也會到無法行動外出的老人家裡陪聊天，鎖港長大的陳瑞融說，很多老人家認識他的父母，「對我來說他們就是我的長輩。」

而文澳所警員王子清也會和獨居的長輩聊天，不久後要換勤區的他還特地去跟九十幾歲的黃阿嬤說再見。王子清說，他的媽媽也是獨居，平日白天都一人在家，照顧這些長輩對他而言就像照顧自己的媽媽。

若生活上能自理的老人家即便獨居，多數能在鄰里的關懷系統中生活，但無法自理又留在澎湖，經濟有餘裕的家庭會請外籍看護，要不然就是送到惠民醫院護理之家，最後才是部立澎湖老人之家。

老人之家主任莊華州說，老人之家是澎湖獨居老人的最後一道防線，許多無法獨自生活的弱勢老人會經縣府安排入住，但也有不少長者自己選擇入住，例如八十八歲的陳文富身體健朗，住進去後每天運動交朋友，還能教舞，常騎車出門採買找老友，單身的陳文富認為，與其等失能被送進機構，不如自己替自己安排，先進來適應機構生活。

獨居老人 澎湖 王子

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